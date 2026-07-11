Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Jeff Zimbalist ve Michael Zimbalist üstleniyor. Peki, Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filminin konusu ne? Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filminin oyuncuları kim?

BİR EFSANENİN DOĞUŞU FİLMİNİN KONUSU NE?

Jeff ve Michael Zimbalist'in yönetmen koltuğunda oturduğu Pelé: Bir Efsanenin Doğuşu, futbol tarihinin en yetenekli oyuncularından biri olan Pelé'nin bir yıldız olma yolundaki hikâyesini anlatıyor.

BİR EFSANENİN DOĞUŞU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Diego Boneta

Kevin De Paula

Vincent D'Onofrio

Leonardo Lima Carvalho

BİR EFSANENİN DOĞUŞU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.