Peter Werner kimdir, nereli? Peter Werner neden öldü? Peter Werner hangi filmleri yönetti?
İmza attığı başarılı televizyon dizileriyle tanınan Oscar ödüllü yönetmen Peter Werner, 76 yaşında hayatını kaybetti. Filmseverler, Peter Werner'in kim olduğunu ve yönetmenlik kariyerini merak ediyor. Peki, Peter Werner kimdir, nereli? Peter Werner neden öldü? Peter Werner hangi filmleri yönetti?
Peter Werner'in hayatını kaybetmesi sinema dünyasını yasa boğdu. Peter Werner'in kim olduğu araştırılıyor. Peki, Peter Werner kimdir, nereli? Peter Werner neden öldü? Peter Werner hangi filmleri yönetti? İşte ayrıntılar...
PETER WERNER KİMDİR?
Peter Werner, 17 Ocak 1947 tarihinde New York'ta dünyaya geldi. belgesel yapımcılığı üzerine lisans ve yüksek lisansını tamamlasının ardından 1971'de "Hidden and Seeking" adlı ilk filmini çekti. "In the Region of Ice" adlı kısa filmiyle 1976'da En İyi Kısa Film dalında Oscar alan Werner, başarılı yapımlarıyla 4 kez Emmy Ödüllerine aday gösterildi.
Werner, başrolünde Bruce Willis'in oynadığı "Moonlighting" başta olmak üzere "Proof", "Bull", "Grimm", "Outsiders" ve "Ice" gibi televizyon dizileriyle tanınıyordu. Ünlü yönetmen aynı zamanda 36. ABD Başkanı Lyndon Baines Johnson'ın hayatını anlattığı "LBJ: The Early Years" ve çok sayıda televizyon filmine de imza attı.
PETER WERNER ÖZEL YAŞAMI
Peter Werner, Marie Ashton ile ilk evliliğini yaptı. Çiftin bu evliliği boşanma ile sonuçlandı. Peter Werner, daha sonra Gerard L. Friend ile evlendi ancak bu evliliğide boşanma ile sonuçlandı. Daha sonra son evliliğini Kedren Jones ile yaptı. Peter Werner'in üç çocuğu vardır.
PETER WERNER NEDEN ÖLDÜ?
Peter Werner, 21 Mart 2023'te Kuzey Karolina, Wilmington'da kalp komplikasyonlarından öldü.
PETER WERNER YÖNETTİĞİ FİLMLER
1980 - Barn Burning
1985 - Mavi Ay
1987 - Gizli Hayat
1997 - On The Edge Of Innocence
1997 - Hefner: Unauthorized
1997 - House of Frankenstein
1998 - Mama Flora's Family
1998 - Tempting Fate
2001 - Claus Beni Ara
2004 - Gracie's Choice
2005 - Medyum
2005 - Kar Mucizesi
2005 - Onaltı Yaşında Anne
2005 - Vinegar Tepesi
2005 - Medyum
2006 - Umut
2007 - Girl, Positive
2008 - Büyük Yarış
2008 - Front of The Class
2008 - "hallmark Hall Of Fame" A Dog Named Christmas
2010 - Bond Of Silence
2011 - Grimm
2013 - Casey Anthony Davası
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