Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 12:48

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 12:48

Peter Werner'in hayatını kaybetmesi sinema dünyasını yasa boğdu. Peter Werner'in kim olduğu araştırılıyor. Peki, Peter Werner kimdir, nereli? Peter Werner neden öldü? Peter Werner hangi filmleri yönetti? İşte ayrıntılar...

PETER WERNER KİMDİR?

Peter Werner, 17 Ocak 1947 tarihinde New York'ta dünyaya geldi. belgesel yapımcılığı üzerine lisans ve yüksek lisansını tamamlasının ardından 1971'de "Hidden and Seeking" adlı ilk filmini çekti. "In the Region of Ice" adlı kısa filmiyle 1976'da En İyi Kısa Film dalında Oscar alan Werner, başarılı yapımlarıyla 4 kez Emmy Ödüllerine aday gösterildi.

Werner, başrolünde Bruce Willis'in oynadığı "Moonlighting" başta olmak üzere "Proof", "Bull", "Grimm", "Outsiders" ve "Ice" gibi televizyon dizileriyle tanınıyordu. Ünlü yönetmen aynı zamanda 36. ABD Başkanı Lyndon Baines Johnson'ın hayatını anlattığı "LBJ: The Early Years" ve çok sayıda televizyon filmine de imza attı.

PETER WERNER ÖZEL YAŞAMI

Peter Werner, Marie Ashton ile ilk evliliğini yaptı. Çiftin bu evliliği boşanma ile sonuçlandı. Peter Werner, daha sonra Gerard L. Friend ile evlendi ancak bu evliliğide boşanma ile sonuçlandı. Daha sonra son evliliğini Kedren Jones ile yaptı. Peter Werner'in üç çocuğu vardır.

PETER WERNER NEDEN ÖLDÜ?

Peter Werner, 21 Mart 2023'te Kuzey Karolina, Wilmington'da kalp komplikasyonlarından öldü.

PETER WERNER YÖNETTİĞİ FİLMLER

1980 - Barn Burning

1985 - Mavi Ay

1987 - Gizli Hayat

1997 - On The Edge Of Innocence

1997 - Hefner: Unauthorized

1997 - House of Frankenstein

1998 - Mama Flora's Family

1998 - Tempting Fate

2001 - Claus Beni Ara

2004 - Gracie's Choice

2005 - Medyum

2005 - Kar Mucizesi

2005 - Onaltı Yaşında Anne

2005 - Vinegar Tepesi

2006 - Umut

2007 - Girl, Positive

2008 - Büyük Yarış

2008 - Front of The Class

2008 - "hallmark Hall Of Fame" A Dog Named Christmas

2010 - Bond Of Silence

2011 - Grimm

2013 - Casey Anthony Davası