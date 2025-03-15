Yayınlanma: 15.03.2025 - 21:19

Güncelleme: 15.03.2025 - 21:19

Senaryosunu senarist Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı ve son bölümde neler olduğu merak ediliyor. Peki, Piyasa dizisinin son bölümünde ne oldu, yeni bölümde ne olacak? Piyasa dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte ayrıntılar...

PİYASA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Ormanlık alanda yapayalnız kalan Münevver’e beklenmedik bir yardım eli uzanır. Asu’nun Kenan’ı baygın bulması Kenan’ın hayatını kurtarmıştır ama Kenan artık bir tek vicdanıyla değil annesinin korkularıyla da baş etmek zorundadır. Ahsen, Münevver’e şefkatle yaklaşıp yaralarını sarmayı denerken, Münevver ve Kenan’ın yeniden bir araya gelmeleri gerilimi arttırır. Kenan ve Şefik, Asu’nun gizli yaşamını keşfederler ama attıkları adımlar Keriman ve Ahsen’i seneler sonra karşı karşıya getirecektir. Özge, kendi yalnızlığında hırsları ve hayalleriyle boğuşurken, Gani ve Münevver, Server için Adar’la görüşmek zorunda kalır. Kenan son öğrendiklerinden sonra Münevver’e hesap sormak üzere yola çıkarken, büyüyen olayların ortasında kalacağından habersizdir.

PİYASA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Kenan ve Gani’nin Münevver’i koruma çabaları Münevver’i zor durumda bırakmıştır. Kenan, Münevver’e karşı son kozunu oynarken ikili bu kez kardeşleri üzerinden karşı karşıya gelir. Ahsen, Münevver için bir şeyler yapmaya çabalarken bilmeden Özge’nin de kariyerini etkiler. Adar aldığı sürpriz destek sayesinde farklı bir yola girerken Münevver Ahsen’in niyetini sorgular. Hiç beklenmedik bir olay Kenan ve Münevver arasındaki gerginliği tırmandırınca Münevver’in bir seçim yapması gerekecektir.

PİYASA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Piyasa dizisinin 4. bölümü 15 Mart Cumartesi günü Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.