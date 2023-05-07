Yayınlanma: 07.05.2023 - 12:11

Güncelleme: 07.05.2023 - 12:11

Nebraska filminin yönetmen koltuğunda Alexander Payne otururken, filmin senaryosunu Bob Nelson kaleme aldı. Filmseverler, Nebraska filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Nebraska filmi konusu nedir? Nebraska filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

NEBRASKA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Billings, Montana’da, Woody Grant (Bruce Dern) Yolda yürümektedir ve bir polis memuru onu durdurur. Oğlu David (Will Forte) onu alır, Woody öğrendiği üzere çekilişten kazandığı 1 Milyon dolar ödülünü almak için Lincoln, Nebraska’ya gittiğini söyler. David çekiliş mektubunu görür, bunun dergiye abone olmak için yapılan bir aldatmaca olduğun söyler. Woody eve döner, David'in annesi Kate (June Squibb), Woody’nin parayı almakta ısrar ettiğini görünce sinirlenir. Bu olaylar David‘in stereo satıcılığı işi kesintiye uğradığında tekrar meydana gelir. O ve kardeşi Ross (Bob Odenkirk), Woody’i bir huzur evine koymayı düşünürler. David’ı ex-aşkı Noel (Missy Doty) onu ziyarete gelir, bir şeyler döndüğünü anlayınca geri döner. Sonraki konuşmada David'in annesine babasını yine yalnız bıraktığının haberidir. David, Woody’i geri getirir ve annesinin korkusuyla onu Lincoln’e götürmeye karar verir.

Rapid City, Güney Dakota’dayken, Woody içmeye gider ve otel odasına geri döndüğünde düşer, başını çarpar. David farkına varınca dikiş atmak için onu hasteneye götürür. Woody takma dişlerini düşürmüştür. Daha sonra Woody'nin gittiği yerlere bakarlar ve sonunda bulurlar. Woody hastanedeyken, David, Woody'nin memleketi Hawthorne, Nebraska’dan geçerken ailesini yanına gitmeye karar verir ve gece onlarda kalmayı planlar. Woody fikre karşı çıkar.

Ertesi gün, Hawthorne’a varırlar ve Woody'nin kardeşi Ray (Rance Howard) ve ailesinde kalırlar. Woody ve David, Woody’nin eskiden ona ait olan tamirci dükkanını ziyaret ederler ve sonradan yerel bir bara girerler. David büyürken Woody'nin alkolikliği ve ailesiyle sorunları vardı. Woody’nin eşini gerçekten sevmediğini, çocuklarını istemediğini ima etmesiyle bir tartışmaya girerler. Başka bir barda, Woody'nin eski ortağı Ed Pegram (Stacy Keach) ile karşılaşırlar, on yıl önce Woody'nin kompresörünü çaldığı için ailesi onu suçlamaktadır. David'in tavsiyesine karşı, Woody kazandığı parayı söyler ve bardaki herkese içki söyler. Ertesi sabah, şehirde herkesin onları konuştuğunu öğrenirler.

Kate otobüsle Hawthorne’a gelir, David onu alır ve Woody, Kate’i Woody’nin yakınları ve onların davranışları üzerine bazı renkli tarihine saygı göstermesi şartıyla onu mezarlığa götürür. O gece, Woody ve Kate dışarıda yemek yer, David, Ed’in yıllar önce Woody’den aldığı ve ödemediği parasını almak için Ed’in banyosuna girer ve yasal işlemle tehdit edilir. David yerel bir gazeteciyle tanışır, "çekiliş" hakkında ve Woody’nin tasarladığı hikâyenin doğrusunu söyler. O kadının babasının eski sevgilisi olduğunu ve babasının Kore Savaşı’ndan dönerken etkilendiği dahil birçok şey öğrenmiştir.

Woody'nin ailesi dinlenirken, Ross ziyarete gelir. Woody'nin yeğenleri, Cole ve Bart (Devin Ratray ve Tim Driscoll), ve diğerleri, David ve Ross’a para hakkında Woody’nin onlara borçlu olduğunu söylerler. Bir kavga başlar, aniden Kate’in onların ödenmemiş borcu olduğunu söyleyerek yakınlarına bağırır. David, Kate, Ross ve Woody, Woody'nin çocukluğunun geçtiği eve giderler, düzensiz ve bakımsızdır. Yoldalarken Kate önünden geçtikleri evin Ed’e ait olduğunu söyler, böylece David ve Ross kompresörü geri almaya giderler. Ancak Kate bu evin aslında başka bir çifte ait olduğunu fark eder, eve geri dönerler.

Bardayken, Ed orta yerde Woody’e parayı sorar, Woody’nin David’in doğumundan önce Kate’i aldattığını ifşa eder. Bardan ayrılırken, maske takmış Bart ve Cole onlara saldırıp çekiliş biletini çalıp giderler.David onlarla yüz yüze gelir, para ödülünün olmadığı anladıktan sonra attıklarını söylerler. David ve Woody onu oramaya çalışırlar. Bilet Ed’dedir ve onu Woody’i aşağılamaya çalışırcasına barda yüksek sesle okur.Bileti geri alıp giderken, David Ed’e yumruk atar.

Woody defalarca o parayla kamyonet alacağını söyler. Bundan sonra kendisi kullanacaktır fakat Woody oğluna o giderken ailesi için bir şeyler bırakmak istediğini söyler. David ona Lincoln’e gitmeyeceklerini söyler, Woody yıkılır. David onu hastaneye götürür. Gece yarısı, Woody aniden ayrılır ve yürümeye başlar, bunun üzerine David onu Lincoln’e götüreceğine tekrar söz verir.

Paranın verildiği pazarlama danışmanlığına vardıklarında, Woody kazanamadığını öğrenir. Ona teselli hediyesi olarak üzerinde "Ödül Sahibi" yazan bir şapka verilir. David, araba bayisine gider ve arabayı satıp Woody’e yeni bir kompresörü olan kamyonet alır. Hawthorne’dan geçerken, David inerek Woody’e Locust Street’te onun sürmesine izin verir, herkes ona bakar. Aralarında Woody'nin eski sevgilisi ona gülümser. Kafası karışmış olan Ed siyah gözleriyle kardeşi Albert’la ona bakar. Woody el sallar ve şehrin dışında arabayı sürerken yolda durur ve David’le yer değiştirir, eve giderler.

NEBRASKA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Bruce Dern - Woodrow T. "Woody" Grant

Will Forte - David Grant, Woody'nin küçük oğlu

June Squibb - Kate Grant, Woody'nin eşi, Ross ve David’in annesi

Bob Odenkirk - Ross Grant, Woody'nin büyük oğlu

Stacy Keach - Ed Pegram, Woody'nin eski ortağı

Mary Louise Wilson - Martha Yenge, Woody'nin baldızı

Missy Doty - Noel, David'in sevgilisi

Angela McEwan - Pegy Nagy, Woody'nin eski sevgilisi

Rance Howard - Ray Amca, Woody'nin kardeşi

Devin Ratray - Cole, Woody'nin Yeğeni

Tim Driscoll - Bart, Woody'nin yeğeni

Roger Stuckwisch - Karaoke Sanatçısı

Sherry Ristow - Karaoke Sanatçısı

Melinda Simonsen - Lincoln yarışma ofisindeki sekreter

Terry Kotrous - Şerif

John Reynolds - Bernie Bowen

NEBRASKA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Nebraska filmi IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlendi.