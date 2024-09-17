Prens 3. sezon ne zaman çıkacak mı? Prens 3. sezon ne zaman çıkacak?

Son zamanların en çok ses getiren yapımlarından biri olan Prens'in 3. sezonun gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, Prens 3. sezon ne zaman çıkacak mı? Prens 3. sezon ne zaman çıkacak?

Prens 3. sezon ne zaman çıkacak mı? Prens 3. sezon ne zaman çıkacak?
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.09.2024 - 09:45

Prens 3. sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. BluTV'nin büyük beğeni toplayan dizisi Prens'in senaryosunu Giray Altınok ve Kerem Özdoğan kaleme alıyor. Peki, Prens 3. sezon ne zaman çıkacak mı? Prens 3. sezon ne zaman çıkacak?

PRENS 3. YENİ SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Prens dizisinin yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Ancak dizinin 3. sezonunun 2025 Şubat ayında yayınlanacağı tahmin ediliyor.

PRENS 2. SEZONDA NELER OLDU?

Macarlara karşı kazanılan zaferden sonra Prens, zafer sarhoşluğu yaşarken saraya Kuzeyden bir elçi gelir. İsveç Kralı'nın çağrısıyla Prens, Vikingler Diyarı'na doğru macera dolu bir yolculuğa çıkar.

Yolda karşısına çıkan korsanların teklifiyle hiçbir şey beklendiği gibi gitmezken, Bongomya'da da işler karışır.


Etiketler: #Prens Dizi #yeni sezon #ne zaman

İlgili Haberler

Hacks dizisi konusu nedir? Hacks dizisi oyuncuları kimlerdir?

Hacks dizisi konusu nedir? Hacks dizisi oyuncuları kimlerdir?
The Bear dizisi konusu nedir? The Bear dizisi oyuncuları kimlerdir?

The Bear dizisi konusu nedir? The Bear dizisi oyuncuları kimlerdir?
Güzel Aşklar Diyarı dizisinin konusu nedir? Güzel Aşklar Diyarı dizisinin oyuncuları kimler? Güzel Aşklar Diyarı ne zaman başlayacak?

Güzel Aşklar Diyarı dizisinin konusu nedir? Güzel Aşklar Diyarı dizisinin oyuncuları kimler? Güzel Aşklar Diyarı ne zaman başlayacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler