Yayınlanma: 17.09.2024 - 09:45

Güncelleme: 17.09.2024 - 09:45

Prens 3. sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. BluTV'nin büyük beğeni toplayan dizisi Prens'in senaryosunu Giray Altınok ve Kerem Özdoğan kaleme alıyor. Peki, Prens 3. sezon ne zaman çıkacak mı? Prens 3. sezon ne zaman çıkacak?

PRENS 3. YENİ SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Prens dizisinin yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Ancak dizinin 3. sezonunun 2025 Şubat ayında yayınlanacağı tahmin ediliyor.

PRENS 2. SEZONDA NELER OLDU?

Macarlara karşı kazanılan zaferden sonra Prens, zafer sarhoşluğu yaşarken saraya Kuzeyden bir elçi gelir. İsveç Kralı'nın çağrısıyla Prens, Vikingler Diyarı'na doğru macera dolu bir yolculuğa çıkar.

Yolda karşısına çıkan korsanların teklifiyle hiçbir şey beklendiği gibi gitmezken, Bongomya'da da işler karışır.