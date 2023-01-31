Rüyanda Görürsün filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Rüyanda Görürsün filmi ne zaman ve nerede yayımlanacak?

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 12:34

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 12:34

Yönetmenliğini Cemal Alpan’ın üstlendiği Rüyanda Görürsün filmin başrollerini müzisyen ve oyuncu Murat Boz ile oyuncu Burcu Özberk paylaşıyor.

RÜYANDA GÖRÜRSÜN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Tüm aşklar tanışmakla başlayıp kavuşmakla veya ayrılmakla biterken Engin (Murat Boz) ve Pelin'in (Burcu Özberk) hikayesi kavuşmakla başlıyor. Film, aşka ve evliliğe inanmayan Engin ile Pelin'i bir rüyada buluşturuyor. Güce, başarıya ve lüks yaşama değer veren iş insanı Engin, hayatta her istediğini elde ederken orta sınıf bir ailenin kızı olan naif, hayalperest ve güçlü Pelin onu olduğu gibi kabul edecek beyaz atlı prensini beklemesi gerektiğine inanıyor. İkilinin yolları bir partide kesişiyor ve ne olduğunu hatırlamadıkları gecenin sonunda kendilerini iki yıldır evli oldukları bir rüyada buluyorlar. Önceleri birbirine tahammül edemeyen Pelin ve Engin bu kabustan uyanmak için türlü yollar denerken, yaşadıklarının etkisiyle giderek birbirine bağlanıyor. Tam kabusları aile oldukları ve sonsuza dek sürmesini istedikleri bir rüyaya dönüşecekken eski hayatlarında, birbirlerinden uzak iki aşık olarak uyanıyorlar. Artık aşklarını rüya gibi bir hikayeye dönüştürme yolunda kaderleri kendi ellerinde.

RÜYANDA GÖRÜRSÜN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Burcu Özberk

Murat Boz

Ekin Mert Daymaz

Devrim Yakut

Devrim Yakut

Ugur Uzunel

Selen Soyder

Serif Erol

Hivda Zizan Alp

Feridun Düzagaç

Kubilay Karslioglu

RÜYANDA GÖRÜRSÜN FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE YAYIMLANACAK?

Rüyanda Görürsün 3 Şubat Cuma günü Amazon Prime'da yayımlanacak.