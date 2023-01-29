Sevginin Bağladıkları filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 09:00

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 09:00

Sevginin Bağladıkları (Sleepless in Seattle), yönetmenliğini üstlenen Nora Ephron'un, senaristliğinde Jeff Arch'la birlikte çalıştığı, 1993 yapımlı bir komedi filmidir.

SEVGİNİN BAĞLADIKLARI FİLMİNİN KONUSU NE?

Sam Baldwin kansere yenik düşen eşini bir türlü unutamayan bir mimardır. Sekiz yaşındaki oğlu Jonah babasının yeniden evlenmesini istemektedir. Sam bir iş arkadaşı olan Victoria ile çıkmaya başlarsa da Jonah Victoria’dan hoşlanmaz ve babasını bir radyo programında konuşmaya ikna eder. Sam bu programda ölen eşini ne kadar özlediğini anlatır. Programı dinleyenler arasında Annie Reed adında bir kadın gazeteci de vardır. Gerçi Annie Walter Jackson adında bir kişi ile nişanlıdır ama ilişkileri iyi değildir. Annie radyoda dinlediği Sam’in hikâyesinden etkilenir ve Sam’ı görmeye Baltimore’dan Seattle’a gider. Annie ve Sam birbirlerini görürler; ama Sam ile kız kardeşini beraber gören ve Sam’in kız arkadaşı olduğunu zanneden Annie Sam ile tanışmaktan vazgeçer.

SEVGİNİN BAĞLADIKLARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tom Hanks

Meg Ryan

Ross Malnder

Barbara Garwick

Bill Pullman

SEVGİNİN BAĞLADIKLARI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Sevginin Bağladıkları filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlenmiştir.