Şabaniye filminin konusu ne, oyuncuları kim? Şabaniye filmi nerede çekildi?

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 17:01

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 17:01

Şabaniye, yönetmenliğini üstlenen Kartal Tibet'in, senaristliğinde İhsan Yüce'yle birlikte çalıştığı, 1984 yapımlı bir komedi filmidir.

ŞABANIYE FİLMİNİN KONUSU NE?

Şaban, beceriksizliği ve saf haliyle dikkatleri çekse de kan davası yüzünden kadın rolüne girmek zorunda kalır ve Şabaniye olur, kadın halinde ise sanki ayrı bir kişidir. Kan davalısı kendisine aşık olmakta, kendisi de kanlılarının kızlarına aşık olmaktadır.

ŞABANIYE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal

Çiğdem Tunç

Erdal Özyağcılar

Adile Naşit

Reha Yurdakul

ŞABANIYE FILMI NEREDE ÇEKILDI?

Filmin çekimleri İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirildi.









Şabaniye FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?





Şabaniye filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlenmiştir.