Şabaniye filminin konusu ne, oyuncuları kim? Şabaniye filmi nerede çekildi?
1984 yılında vizyona giren Şabaniye filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Şabaniye filminin konusu ne? Şabaniye filminin oyuncuları kim? Şabaniye filmi nerede çekildi? Şabaniye filminin IMDb puanı kaç?
Şabaniye, yönetmenliğini üstlenen Kartal Tibet'in, senaristliğinde İhsan Yüce'yle birlikte çalıştığı, 1984 yapımlı bir komedi filmidir.
ŞABANIYE FİLMİNİN KONUSU NE?
Şaban, beceriksizliği ve saf haliyle dikkatleri çekse de kan davası yüzünden kadın rolüne girmek zorunda kalır ve Şabaniye olur, kadın halinde ise sanki ayrı bir kişidir. Kan davalısı kendisine aşık olmakta, kendisi de kanlılarının kızlarına aşık olmaktadır.
ŞABANIYE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kemal Sunal
Çiğdem Tunç
Erdal Özyağcılar
Adile Naşit
Reha Yurdakul
ŞABANIYE FILMI NEREDE ÇEKILDI?
Filmin çekimleri İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirildi.
Şabaniye FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Şabaniye filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlenmiştir.
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