Sabotaj filminin konusu ne, oyuncuları kim?

1936 yılında vizyona giren Sabotaj filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Sabotaj filminin konusu ne? Sabotaj filminin oyuncuları kim? Sabotaj filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 12:21
Sabotaj filminin konusu ne, oyuncuları kim?
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Sabotaj (Sabotage), yönetmenliğini Alfred Hitchcock, senaristliğini Ian Hay ve Charles Bennett üstlendiği, 1936 yapımlı bir gerilim filmidir.

SABOTAJ FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Londra’ya bombalı saldırı gerçekleştirecek casusun peşine düşen bir dedektifin hikayesini anlatıyor.

SABOTAJ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sylvia Sidney

Oskar Homolka

John Loder

SABOTAJ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Sabotaj filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlenmiştir.


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