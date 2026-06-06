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Sağ Salim 3: Ölü ya da Diri filminin konusu ne? Sağ Salim 3: Ölü ya da Diri filminin oyuncuları kim?

Sağ Salim 3: Ölü ya da Diri filminin konusu ne? Sağ Salim 3: Ölü ya da Diri filminin oyuncuları kim?

6.06.2026 17:09:00
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Haber Merkezi
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Sağ Salim 3: Ölü ya da Diri filminin konusu ne? Sağ Salim 3: Ölü ya da Diri filminin oyuncuları kim?

Sağ Salim 3: Ölü ya da Diri filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sağ Salim 3: Ölü ya da Diri filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sağ Salim 3: Ölü ya da Diri filminin konusu ne? Sağ Salim 3: Ölü ya da Diri filminin oyuncuları kim?
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Sağ Salim 3: Ölü ya da Diri filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Ersoy Güler üstleniyor. Peki, Sağ Salim 3: Ölü ya da Diri filminin konusu ne? Sağ Salim 3: Ölü ya da Diri filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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SAĞ SALİM 3: ÖLÜ YA DA DİRİ FİLMİNİN KONUSU NE?

İnsanlardan ve yollardan uzak bir kasabada tek başına yaşayan Salim'in hayatı, muhtarın elinde bir mektup ve sürprizle gelmesiyle bambaşka bir hal alır. Salim'in yıllar önce yalnızlığından yakındığı bir mektup yazması üzerine muhtar, onu hayat arkadaşı olsun diye kimsesiz bir kız olan Salime ile baş göz etmeye karar verir. Onlar kendi aralarında düğün yapıp hayatlarına mutlu bir şekilde devam etmeyi düşünürlerken muhtar bir kaza sonucu hayatını kaybeder. Defin işlemleri için Salim ve Salime yola çıkarken onların bilmediği, intikam peşinde olan damatların Salime'nin izinde olduğudur. Aynı zamanda Salime ile dolandırıcılık yapan Vahit de onu aramaktadır. Kasabaya geldiklerinde gördükleri ilanlarda arandıklarını öğrenen Salim ile Salime, kasabada bir gece konakladıktan sonra şehirler arası yola çıkıp, peşlerine düşenlerden kaçmaya çalışır.

SAĞ SALİM 3: ÖLÜ YA DA DİRİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Toygan Avanoğlu

Pelin Orhuner

Hüseyin Avni Danyal

SAĞ SALİM 3: ÖLÜ YA DA DİRİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sağ Salim 3: Ölü ya da Diri filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.7 olarak belirlendi.

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