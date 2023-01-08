Fırıldak Ailesi filminin konusu ne? Fırıldak Ailesi filmini kimler seslendirdi?
2017 yılında vizyona giren Fırıldak Ailesi filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Fırıldak Ailesi filminin konusu ne? Fırıldak Ailesi filmini kimler seslendirdi? Fırıldak Ailesi filminin IMDb puanı kaç?
Fırıldak Ailesi, yönetmenliğini Haluk Can Dizdaroğlu ve Berk Tokay, senaristliğini yeniden Haluk Can Dizdaroğlu'nun üstlendiği, 2017 yapımlı bir animasyon komedi filmidir.
FIRILDAK AİLESİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Bir gece köyün bütün kadınları kaçırıldığında, Sabri Fırıldak ve arkadaşları eşlerini geri almak için büyülü bir ormana girerler.
FIRILDAK AİLESİ FİLMİNİ KİMLER SESLENDİRDİ?
Bülent Kayabaş: Sabri Fırıldak
Eser Yenenler: 3 Adam
İbrahim Büyükak: 3 Adam
Oğuzhan Koç: 3 Adam
Tülay Bursa: 3 Adam
Gülen Karaman: Yıldız Fırıldak
Yılmaz Vural: Menajer
Barış Özgenç: Gültekin Kuzu
Murat Boz
FIRILDAK AİLESİ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Fırıldak Ailesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.2 olarak belirlenmiştir.
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