Fırıldak Ailesi filminin konusu ne? Fırıldak Ailesi filmini kimler seslendirdi?

Yayınlanma: 08.01.2023 - 10:19

Güncelleme: 08.01.2023 - 10:19

Fırıldak Ailesi, yönetmenliğini Haluk Can Dizdaroğlu ve Berk Tokay, senaristliğini yeniden Haluk Can Dizdaroğlu'nun üstlendiği, 2017 yapımlı bir animasyon komedi filmidir.

FIRILDAK AİLESİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir gece köyün bütün kadınları kaçırıldığında, Sabri Fırıldak ve arkadaşları eşlerini geri almak için büyülü bir ormana girerler.

FIRILDAK AİLESİ FİLMİNİ KİMLER SESLENDİRDİ?

Bülent Kayabaş: Sabri Fırıldak

Eser Yenenler: 3 Adam

İbrahim Büyükak: 3 Adam

Oğuzhan Koç: 3 Adam

Tülay Bursa: 3 Adam

Gülen Karaman: Yıldız Fırıldak

Yılmaz Vural: Menajer

Barış Özgenç: Gültekin Kuzu

Murat Boz

FIRILDAK AİLESİ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Fırıldak Ailesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.2 olarak belirlenmiştir.