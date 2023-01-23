Berat Efe Parlar kimdir? Berat Efe Parlar hangi filmlerde oynadı?

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 13:34

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 13:34

Çocuk yaşta rol aldığı dizi ve filmlerle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Berat Efe Parlar annesinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

BERAT EFE PARLAR KİMDİR?

Berat Efe Parlar 14 Ekim 2004 tarihinde İstanbul’da doğdu. Parlar oyunculuğa reklam filmleriyle başladı, 2008 yılında ise oynadığı Melekler Korusun dizisiyle ilk dizi rolüne sahip oldu. İftarlık Gazoz adlı filmi ile ilk başrolünü oynadı. Nişantaşı Üniversitesi’nde Radyo ve Televizyon Bölümü’nde okumaya başladı.

BERAT EFE PARLAR'IN OYNADIĞI DİZİLER

2021 Masal Şatosu: Peri Hırsızı

2021 Yoktan Seçmeli

2020 Mucize Doktor

2016 Familya Sezer

2016 Güldüy Güldüy Show

2015 Poyraz Karayel

2014 Kardeş Payı

2012 Harem

2012 Böyle Bitmesin

2012 İşler Güçler

2010 Fatmagül'ün Suçu Ne?

2009 Geniş Aile

2008 Melekler Korusun

BERAT EFE PARLAR'IN OYNADIĞI FİLMLER

2022 Tozkoparan İskender

2020 Afacanlar: İş Başa Düştü

2020 Gamonya: Hayaller Ülkesi

2019 Can Dostlar

2018 Bücür

2018 Deliler: Fatih'in Fermanı

2018 Bizim Köyün Şarkısı

2018 Ailecek Şaşkınız

2017 Bir Kahramanın Rüyası

2017 En Güzel Beşiktaş’ın Çocukları Sever

2016 İftarlık Gazoz

2015 Baskın: Karabasan

2015 Siccin 2

2013 Düğün Dernek

2013 Gelmeyen Bahar

BERAT EFE PARLAR'IN ANNESİ NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Berat Efe Parlar'ın annesi Dilek Parlar 2016 yılından beri kanser ile mücadele ediyordu. Cem Yılmaz ile oynadığı ‘İftarlık Gazoz’da canlandırdığı ‘Adem’ rolü ile dikkatleri üzerine çeken Berat Efe Parlar, annesinin rahatsızlandığını film setinde öğrendiğini söylemişti:

“İftarlık Gazoz’ filmi zamanında annemin hastalığı başlamıştı, onu düşündüm. Babam annemin yanına İstanbul’a gelmek zorundaydı orada oyuncu koçumla kaldım. Biraz annemi düşündüm, biraz o zamanı düşündüm ağladım… Babam şeker hastası. Annemden sonra babam da hastalandı. Atakları oluyor. Tek çocuğum, kardeşim yok.”















