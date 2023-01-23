Berat Efe Parlar kimdir? Berat Efe Parlar hangi filmlerde oynadı?
Oyuncu Berat Efe Parlar, Instagram hesabından annesi Dilek Parlar'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.Berat Efe Parlar kimdir? Berat Efe Parlar hangi filmlerde oynadı? Dilek Parlar neden hayatını kaybetti?
Çocuk yaşta rol aldığı dizi ve filmlerle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Berat Efe Parlar annesinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
BERAT EFE PARLAR KİMDİR?
Berat Efe Parlar 14 Ekim 2004 tarihinde İstanbul’da doğdu. Parlar oyunculuğa reklam filmleriyle başladı, 2008 yılında ise oynadığı Melekler Korusun dizisiyle ilk dizi rolüne sahip oldu. İftarlık Gazoz adlı filmi ile ilk başrolünü oynadı. Nişantaşı Üniversitesi’nde Radyo ve Televizyon Bölümü’nde okumaya başladı.
BERAT EFE PARLAR'IN OYNADIĞI DİZİLER
2021 Masal Şatosu: Peri Hırsızı
2021 Yoktan Seçmeli
2020 Mucize Doktor
2016 Familya Sezer
2016 Güldüy Güldüy Show
2015 Poyraz Karayel
2014 Kardeş Payı
2012 Harem
2012 Böyle Bitmesin
2012 İşler Güçler
2010 Fatmagül'ün Suçu Ne?
2009 Geniş Aile
2008 Melekler Korusun
BERAT EFE PARLAR'IN OYNADIĞI FİLMLER
2022 Tozkoparan İskender
2020 Afacanlar: İş Başa Düştü
2020 Gamonya: Hayaller Ülkesi
2019 Can Dostlar
2018 Bücür
2018 Deliler: Fatih'in Fermanı
2018 Bizim Köyün Şarkısı
2018 Ailecek Şaşkınız
2017 Bir Kahramanın Rüyası
2017 En Güzel Beşiktaş’ın Çocukları Sever
2016 İftarlık Gazoz
2015 Baskın: Karabasan
2015 Siccin 2
2013 Düğün Dernek
2013 Gelmeyen Bahar
BERAT EFE PARLAR'IN ANNESİ NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?
Berat Efe Parlar'ın annesi Dilek Parlar 2016 yılından beri kanser ile mücadele ediyordu. Cem Yılmaz ile oynadığı ‘İftarlık Gazoz’da canlandırdığı ‘Adem’ rolü ile dikkatleri üzerine çeken Berat Efe Parlar, annesinin rahatsızlandığını film setinde öğrendiğini söylemişti:
“İftarlık Gazoz’ filmi zamanında annemin hastalığı başlamıştı, onu düşündüm. Babam annemin yanına İstanbul’a gelmek zorundaydı orada oyuncu koçumla kaldım. Biraz annemi düşündüm, biraz o zamanı düşündüm ağladım… Babam şeker hastası. Annemden sonra babam da hastalandı. Atakları oluyor. Tek çocuğum, kardeşim yok.”
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Cumhurbaşkanı aday olamaz’ diyen AKP’liler
- Mansur Yavaş adayını açık açık ilan etti!
- Çalışmayı düşünen EYT'liye kötü haber
- Sinan Ateş'in ailesinde Erdoğan'a sert tepki
- AKP'li vekilden ilginç sözler
- ‘Bu adım intihar olur’
- Erdoğan seçim için net tarih verdi
- İsveç Konsolosluğu çalışanları cama yazı astı
- Zafer Partisi'nden istifa edip İYİ Parti'ye geçti!
- Mardini'nin Survivor'dan ayrılma nedeni belli oldu