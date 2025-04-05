Yayınlanma: 05.04.2025 - 20:26

Güncelleme: 05.04.2025 - 20:26

Şakir Paşa Ailesi dizisinin yönetmen koltuğunda Bahadır Karataş oturuyor. Şakir Paşa Ailesi’nin başrollerini Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu paylaşıyor. Şakir Paşa Ailesi dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı araştırılıyor. Son bölümde neler olduğu merak ediliyor. Peki, Şakir Paşa Ailesi dizisi neden yok? Şakir Paşa Ailesi yeni bölümü ne zaman? İşte ayrıntılar...

ŞAKİR PAŞA AİLESİ'NİN BU HAFTA YENİ BÖLÜMÜ VAR MI?

"Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin yeni bölümü, 6 Nisan tarihinde de yayımlanmayacak.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ NEDEN YOK?

Dizinin yayından kaldırılması üzerine Şakir Paşa'nın torunlarının açtığı dava, şikâyetin geri çekilmesiyle sonuçlanmış ve yapım tekrar ekrana dönmüştü.

Geçtiğimiz hafta Ramazan Bayramı nedeniyle bir haftalık yayın arası verilmişti ve yeni bölümün 6 Nisan Pazar günü yayınlanacağı duyurulmuştu.

Ancak dizide 'Cevat' karakterine hayat veren oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun boykota destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınması ve 3 Nisan’da adli kontrol şartıyla serbest bırakılması, yapımı yeniden gündeme taşıdı.

“Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisinin resmi X (Twitter) hesabından yapılan açıklamada, yeni bölümün 13 Nisan’a ertelendiği duyuruldu.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ'NİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Otele düşen bomba bir o kadar da köşke düşmüştür. Köşkün kapısından çıkan her valiz, evin içindeki boşluğu biraz daha büyütür. İsmet, ailesinin dağılmaması için yeniden ayağa kalkar.

Aniesi, Şakir Paşa’ya yaklaşmak istedikçe daha çok dışlanır; Sara ve Hakkiye ise altınları geri almanın yollarını ararken, İsmet, Sümbül’ün de yardımıyla son bir umutla devreye girer.

Cevat ise köşkün sessizliğinde Aniesi hakkında daha önce fark etmediği şeyleri görmeye başlar.