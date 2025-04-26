Şakir Paşa Ailesi dizisinin yeni bölümü ne zaman? Şakir Paşa Ailesi dizisinin son bölümünde ne oldu?

Yayınlanma: 26.04.2025 - 21:07

Güncelleme: 26.04.2025 - 21:07

Şakir Paşa Ailesi dizisinin yönetmen koltuğunda Bahadır Karataş oturuyor. Şakir Paşa Ailesi’nin başrollerini Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu paylaşıyor. Şakir Paşa Ailesi dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Yeni bölümde ne olacağı ve son bölümde neler olduğu merak ediliyor. Peki, Şakir Paşa Ailesi dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Şakir Paşa Ailesi dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar dizisinin 13. bölümü 27 Nisan Pazar saat 20.00'de NOW'da yayımlanacak.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Gece yarısı yaşanan beklenmedik karşılaşma, Cevat’ın Aniesi’ye olan güvenini sarsar. Aniesi ne söylerse söylesin, Cevat artık ona inanmakta zorlanır. Aniesi'nin Cevat’tan gizlediği şey ise kabuslarından daha mı vahimdir?

Öte yandan İsmet, Sara ve Hakkiye, apartmana yeni taşınan kiracının Rozali olabileceğinden şüphelenirler. Acaba Rozali gerçekten de gitmemiş midir?

Köşkün yükü az sayıda kalan çalışanlara artık iyice ağır gelmeye başlar. Çalışanlar arasındaki gerginlik artarken onlara destek hiç beklemedikleri bir yerden gelecektir.

Güvenin zedelendiği, sırların ağırlaştığı bu bölümde, herkes birbirinden bir şey saklarken hangi gerçekler ortaya çıkacaktır?

ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Döneminin ilerisinde bir hayat sürdüren Şakir Paşa ailesinin entrika ve sırlarla dolu hayatlarını anlatan dizinin hikayesi 1912’de başlıyor. Halikarnas Balıkçısı adıyla Bodrum’u bugünkü ününe kavuşturan Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın İtalyan eşiyle beraber Büyükada’ya ailesinin evine dönmesi, herkesin hayatını kökünden değiştirecektir. Bu değişim sadece yaşandığı dönemi etkilemekle kalmayacak; aileden, modern resmin ustası prenses Fahrelnissa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral gibi birbirinden başarılı isimlerin çıkmasına da vesile olacaktır