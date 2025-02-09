Yayınlanma: 09.02.2025 - 19:13

Güncelleme: 09.02.2025 - 19:13

Şakir Paşa Ailesi dizisinin yönetmen koltuğunda Bahadır Karataş oturuyor. Şakir Paşa Ailesi’nin başrollerini Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üüzmoğlu paylaşıyor. Şakir Paşa Ailesi dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Yeni bölümde ne olacağı ve son bölümde neler olduğu merak ediliyor. Peki, Şakir Paşa Ailesi dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Şakir Paşa Ailesi dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar dizisinin 6. bölümü 9 Şubat Pazar saat 20.00'de NOW'da yayımlanacak.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Şakir Paşa ve Aniesi arasındaki yakınlaşmanın ardından Şakir Paşa, işlediği günahın ağırlığıyla Aniesi’den uzaklaşmaya çalışsa da, Aniesi duygularının peşini bırakmaz. Fakat bu tehlikeli çekimi fark eden biri vardır: Sara… Ve o, Aniesi’yi köşkten tamamen uzaklaştırmaya kararlıdır.

Öte yandan savaşın gölgesi köşkün üzerine düşerken, İsmet Hanım maddi sıkıntılarla mücadele etmek için harcamaları kısıtlama yoluna gider. Bu karar, hem aile içinde hem de çalışanlar arasında huzursuzluk yaratırken, Cevat ise aldırış etmeden para saçmaya devam eder. Sümbül ise elindeki büyük bir kozla, Aniesi’yi rezil edecek bir skandalın fitilini ateşlemek üzeredir.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Aniesi’nin kıskançlık ve öfkeyle attığı hamleler, Şakir Paşa ve Rozali arasındaki sır perdesini aralamak isterken sınırlarını zorlamasına yol açar. İsmet Hanım, kocasının gizemli davranışları ve Aniesi’nin ani mutluluğu karşısında şüphelenmeye başlar. Şüphelerini bastırmaya çalışsa da, gerçekleri öğrenme isteği giderek büyür. Köşkteki söylentilerin kulağına gelmesi ile Sara Hanım olayları ele alması gerektiğinde karar kılar.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Döneminin ilerisinde bir hayat sürdüren Şakir Paşa ailesinin entrika ve sırlarla dolu hayatlarını anlatan dizinin hikayesi 1912’de başlıyor. Halikarnas Balıkçısı adıyla Bodrum’u bugünkü ününe kavuşturan Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın İtalyan eşiyle beraber Büyükada’ya ailesinin evine dönmesi, herkesin hayatını kökünden değiştirecektir. Bu değişim sadece yaşandığı dönemi etkilemekle kalmayacak; aileden, modern resmin ustası prenses Fahrelnissa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral gibi birbirinden başarılı isimlerin çıkmasına da vesile olacaktır