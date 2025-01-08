50 milyon TL zarar oluşmuştu! 'Şakir Paşa Ailesi'nin köşkünde çıkan yangının nedeni belli oldu

'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinin Kartal'daki platosunda büyük bir yangın meydana gelmişti. Yangının sebebine dair beklenen İtfaiye Olay Raporu çıktı.

50 milyon TL zarar oluşmuştu! 'Şakir Paşa Ailesi'nin köşkünde çıkan yangının nedeni belli oldu
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2025 - 11:27

Son dönemin en çok konuşulan dizilerinden Şakir Paşa Ailesi, 3. bölümünün yayınlanacağı hafta setinde çıkan yangınla gündeme gelmişti.

Kartal’da bulunan 1200 metrekarelik dev platoda çıkan yangın, çevrede paniğe neden olurken dizinin Büyükada’daki köşkünü canlandıran dekor tamamen kül oldu.


Yangın sonucu, yapımcının yaklaşık 50 milyon TL zarara uğradığı iddia edilirken, olayın çıkış nedeni merak konusu olmuştu.

Birsen Altuntaş'ın ortaya çıkarttığı 'İtfaiye Olay Raporu'nda yangının çıkış sebebinin elektrik kaynaklı olduğu ancak tam olarak nasıl başladığının tespit edilemediği belirtildi.


Titiz bir çalışmayla hazırlanan dekorun tamamen yanması, yapım ekibini zorlu bir süreçle karşı karşıya bıraktı.

Yangın sonrası dizinin geleceğiyle ilgili açıklama yapılması bekleniyor.


Etiketler: #Şakir Paşa Ailesi #şakir paşa köşkü

İlgili Haberler

Köşk kül olmuştu… ‘Şakir Paşa Ailesi’ hakkında yeni gelişme

Köşk kül olmuştu… ‘Şakir Paşa Ailesi’ hakkında yeni gelişme
Şakir Paşa ve Ailesi dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümde ne oldu? Şakir Paşa ve Ailesi dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak?

Şakir Paşa ve Ailesi dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümde ne oldu? Şakir Paşa ve Ailesi dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak?
RTÜK'ten 'Kızıl Goncalar' ve 'Şakir Paşa Ailesi'ne ceza

RTÜK'ten 'Kızıl Goncalar' ve 'Şakir Paşa Ailesi'ne ceza
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler