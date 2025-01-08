50 milyon TL zarar oluşmuştu! 'Şakir Paşa Ailesi'nin köşkünde çıkan yangının nedeni belli oldu
'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinin Kartal'daki platosunda büyük bir yangın meydana gelmişti. Yangının sebebine dair beklenen İtfaiye Olay Raporu çıktı.
Son dönemin en çok konuşulan dizilerinden Şakir Paşa Ailesi, 3. bölümünün yayınlanacağı hafta setinde çıkan yangınla gündeme gelmişti.
Kartal’da bulunan 1200 metrekarelik dev platoda çıkan yangın, çevrede paniğe neden olurken dizinin Büyükada’daki köşkünü canlandıran dekor tamamen kül oldu.
Yangın sonucu, yapımcının yaklaşık 50 milyon TL zarara uğradığı iddia edilirken, olayın çıkış nedeni merak konusu olmuştu.
Birsen Altuntaş'ın ortaya çıkarttığı 'İtfaiye Olay Raporu'nda yangının çıkış sebebinin elektrik kaynaklı olduğu ancak tam olarak nasıl başladığının tespit edilemediği belirtildi.
Titiz bir çalışmayla hazırlanan dekorun tamamen yanması, yapım ekibini zorlu bir süreçle karşı karşıya bıraktı.
Yangın sonrası dizinin geleceğiyle ilgili açıklama yapılması bekleniyor.
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