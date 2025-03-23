Yayınlanma: 23.03.2025 - 20:08

Güncelleme: 23.03.2025 - 20:08

Şakir Paşa Ailesi dizisinin yönetmen koltuğunda Bahadır Karataş oturuyor. Şakir Paşa Ailesi’nin başrollerini Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üüzmoğlu paylaşıyor. Şakir Paşa Ailesi dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Yeni bölümde ne olacağı ve son bölümde neler olduğu merak ediliyor. Peki, Şakir Paşa Ailesi dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Şakir Paşa Ailesi dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar dizisinin 11. bölümü 23 Mart Pazar saat 20.00'de NOW'da yayımlanacak.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Rozali’nin beklenmedik ziyareti köşkte yankı uyandırırken, Aniesi için asıl mücadele yeni başlamıştır. Cevat’ı İstanbul’a taşınmaktan vazgeçmeye ikna eden Aniesi, köşkte kalma kararıyla büyük bir savaşın fitilini ateşler. Bu karar, İsmet, Sara ve Hakkiye’yi harekete geçirir. Üçü de Aniesi’yi köşkten göndermek için her yolu denemeye kararlıdır. Aile, satılan otelle birlikte maddi sıkıntılarını geride bırakmış, kendi içlerinde yeni bir döneme girmiş olsa da bu huzur aslında fırtına öncesi sessizlik midir?

ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Döneminin ilerisinde bir hayat sürdüren Şakir Paşa ailesinin entrika ve sırlarla dolu hayatlarını anlatan dizinin hikayesi 1912’de başlıyor. Halikarnas Balıkçısı adıyla Bodrum’u bugünkü ününe kavuşturan Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın İtalyan eşiyle beraber Büyükada’ya ailesinin evine dönmesi, herkesin hayatını kökünden değiştirecektir. Bu değişim sadece yaşandığı dönemi etkilemekle kalmayacak; aileden, modern resmin ustası prenses Fahrelnissa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral gibi birbirinden başarılı isimlerin çıkmasına da vesile olacaktır