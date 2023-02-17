Saklı filminin konusu ne, oyuncuları kim?

2005 yılında vizyona giren Saklı filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Saklı filminin konusu ne? Saklı filminin oyuncuları kim? Saklı filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 12:12
Saklı filminin konusu ne, oyuncuları kim?
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Saklı (Hidden), yönetmenliğini ve senaristliğini Michael Haneke'nin üstlendiği, 2005 yapımlı bir dram/gerilim filmidir.

SAKLI FİLMİNİN KONUSU NE?

Karısıyla birlikte mutlu bir evlilik süren Georges’in hayatı kimden geldiği bilinmeyen bir video kaset yüzünden alt üst olur. 

Bir televizyon kanalında çalışan Georges’in mutlu bir evliliği vardır. Bir gün kimden ve nereden geldiği bilinmeyen bir paket alan çift, paketin içinden Georges'un ailesiyle birlikte çekilmiş görüntülerinin olduğu bir video kaset çıkınca şok geçirirler. Bunun üzerine ailesinin tehlikede olduğunu düşünen adam, paketi göndereni bulmak için harekete geçer.

SAKLI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Daniel Auteuil

Juliette Binoche

Maurice Bénichou

Annie Girardot

Bernard Le Coq

Daniel Duval

Nathalie Richard

Denis Podalydès

SAKLI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Saklı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlenmiştir.



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