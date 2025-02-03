Sandık Kokusu dizisi ne zaman final yapacak? Sandık Kokusu dizisi kaç bölüm yayımlandı?
Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ'ın başrolde yer aldığı Sandık Kokusu dizisinin final tarihi belli oldu. Dizinin takipçileri ne zaman final yapacağını araştırıyor. Peki, Sandık Kokusu dizisi ne zaman final yapacak? Sandık Kokusu dizisi kaç bölüm yayımlandı? İşte ayrıntılar...
Sandık Kokusu dizisinin senaryosunu Yasak Elma ve Kızılcık Şerbeti dizileriyle adlarından söz ettiren Melis Civelek ve Zeynep Gür kaleme aldı. Dizinin yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun oturuyor. Dizinin takipçileri Sandık Kokusu dizisinin ne zaman ekranlara veda edeceğini araştırıyor. Peki, Sandık Kokusu dizisi ne zaman final yapacak? Sandık Kokusu dizisi kaç bölüm yayımlandı?
SANDIK KOKUSU DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?
Yayın hayatına 6 Aralık 2023'te başlayan Sandık Kokusu 19 Mart’ta ekranlara gelecek olan 43. bölümüyle final yapacak.
SANDIK KOKUSU DİZİSİ KAÇ BÖLÜM YAYIMLANDI?
Sandık Kokusu dizisinin şu ana kadar 43 bölümü yayımlandı. Dizinin yeni bölümleri çarşamba akşamları yayımlanıyor.
SANDIK KOKUSU DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Özge Özpirinçci
Demet Akbağ
Metin Akdülger
Necip Memili
Meriç Aral
Seda Türkmen
Levent Can
Uğur Yücel
Engin Öztürk
Nesrin Cavadzade
Gözde Seda Altuner
Serkay Tütüncü
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