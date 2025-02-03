Sandık Kokusu dizisi ne zaman final yapacak? Sandık Kokusu dizisi kaç bölüm yayımlandı?

Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ'ın başrolde yer aldığı Sandık Kokusu dizisinin final tarihi belli oldu. Dizinin takipçileri ne zaman final yapacağını araştırıyor. Peki, Sandık Kokusu dizisi ne zaman final yapacak? Sandık Kokusu dizisi kaç bölüm yayımlandı? İşte ayrıntılar...

Sandık Kokusu dizisi ne zaman final yapacak? Sandık Kokusu dizisi kaç bölüm yayımlandı?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2025 - 13:39

Sandık Kokusu dizisinin senaryosunu Yasak Elma ve Kızılcık Şerbeti dizileriyle adlarından söz ettiren Melis Civelek ve Zeynep Gür kaleme aldı. Dizinin yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun oturuyor. Dizinin takipçileri Sandık Kokusu dizisinin ne zaman ekranlara veda edeceğini araştırıyor. Peki, Sandık Kokusu dizisi ne zaman final yapacak? Sandık Kokusu dizisi kaç bölüm yayımlandı?

SANDIK KOKUSU DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Yayın hayatına 6 Aralık 2023'te başlayan Sandık Kokusu 19 Mart’ta ekranlara gelecek olan 43. bölümüyle final yapacak.

SANDIK KOKUSU DİZİSİ KAÇ BÖLÜM YAYIMLANDI?

Sandık Kokusu dizisinin şu ana kadar 43 bölümü yayımlandı. Dizinin yeni bölümleri çarşamba akşamları yayımlanıyor.

SANDIK KOKUSU DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Özge Özpirinçci

Demet Akbağ

Metin Akdülger

Necip Memili

Meriç Aral

Seda Türkmen

Levent Can

Uğur Yücel

Engin Öztürk

Nesrin Cavadzade

Gözde Seda Altuner

Serkay Tütüncü


Etiketler: #Sandık Kokusu #dizi #final #yeni bölüm

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