Yayınlanma: 11.12.2024 - 18:58

Güncelleme: 11.12.2024 - 18:58

SHOW TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu'nun son bölümünde neler olduğu dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Sandık Kokusu dizisinin son bölümünde ne oldu? Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünde ne olacak? İşte ayrıntılar...

SANDIK KOKUSU DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Sandık Kokusu'nun 37. bölümünde; Karsu’nun kendisi hakkında söylediklerini duyan Bora, onu utandırmamak için yeni gelmiş gibi yapar. Karsu, Bora’ya kahve yaparken, o sırada Bora duyduklarından oldukça memnundur. Bora, Ayça ile ilişkisi olmadığını Karsu’nun anlamasını sağlamak için Ayça ile konuşmaya karar verir. Bora’nın kendisine açılacağını zanneden Ayça, ‘’sadece arkadaşız’’ lafını duyunca dünyası başına yıkılır. Filiz ve Hasan’ın yan evine taşınan ünlü şarkıcı Feryal Aksoy, kendisine hayran olan ve kebapçısına davet eden Hasan ile kaynaşırken Filiz’e soğuk davranır. Filiz, Hasan’ı kıskanmaya başlar. Ayça’nın konuşmalarından hala Bora ile ilişkisi olduğunu düşünen Karsu, duygularını saklamaya karar verir. Bora’nın hem Ayça’yı hem kendisini aynı anda idare etmesine izin vermeyecektir.

SANDIK KOKUSU DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Yeni bölümde Karsu, Bora ile yaşananlardan sonra ne yapacağını bilemezken Ayça, Hakan ile vakit geçirmeye başlar. Karsu, Bora’nın gitmesini istemiyorken Bora’nın ne karar vereceği merak konusu...