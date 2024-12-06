'Bahar' dizisinde şoke eden ayrılık: Aniden veda etti

Yayınlanma: 06.12.2024 - 17:27

Güncelleme: 06.12.2024 - 17:28

Geçen sezon Show TV'de yayınlanmaya başlayan ve ilk bölümünden itibaren çok sevilen fenomen "Bahar" dizisi, yeni sezonunda "Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?" adıyla ekrana gelmeye devam ediyor.

Reyting rekortmeni dizide son olarak kritik bir değişiklik yaşandı.

DİZİYİ ARTIK KİM YAZACAK?

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun yaptığı iddialı dizinin başarısını borçlu olduğu senaristleri Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce, projeye aniden veda etti.

Fenomen diziyi artık kimin yazacağı merak konusu olurken, senaristlerinin bundan sonra hangi projeye dahil olacağı da tartışılmaya başlandı.