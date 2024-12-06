'Bahar' dizisinde şoke eden ayrılık: Aniden veda etti
Ekranların fenomen projelerinden "Bahar" dizisinde önemli bir ayrılık yaşandı. Dizinin başarısında büyük pay sahibi olan senaryo ekibi diziden ayrıldı. İşte ayrıntılar...
Geçen sezon Show TV'de yayınlanmaya başlayan ve ilk bölümünden itibaren çok sevilen fenomen "Bahar" dizisi, yeni sezonunda "Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?" adıyla ekrana gelmeye devam ediyor.
Reyting rekortmeni dizide son olarak kritik bir değişiklik yaşandı.
DİZİYİ ARTIK KİM YAZACAK?
Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun yaptığı iddialı dizinin başarısını borçlu olduğu senaristleri Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce, projeye aniden veda etti.
Fenomen diziyi artık kimin yazacağı merak konusu olurken, senaristlerinin bundan sonra hangi projeye dahil olacağı da tartışılmaya başlandı.
Etiketler: #Bahar #Bahar dizisi #Demet Evgar
En Çok Okunan Haberler
-
- 'HTŞ'yi kim finanse ediyor' sorusuna yanıt verdi
- Erdoğan'dan cihatçılara açık destek!
- 'En çok aranan' tetikçi yakalandı!
- Galata Kulesi'nde korkunç olay
- Canlı yayında 'HTŞ' kavgası
- 'Narin'in iç çamaşırında bulunan PSA'ya sessiz kalındı!'
- Suriye'nin kuzeyinden peş peşe açıklamalar!
- Hakan Ateş 27 yıl sonra görevi bıraktı!
- Birçok kurumda görevden alma ve atamalar!
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Suriye' tepkisi!