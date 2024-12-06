'Bahar' dizisinde şoke eden ayrılık: Aniden veda etti

Ekranların fenomen projelerinden "Bahar" dizisinde önemli bir ayrılık yaşandı. Dizinin başarısında büyük pay sahibi olan senaryo ekibi diziden ayrıldı. İşte ayrıntılar...

'Bahar' dizisinde şoke eden ayrılık: Aniden veda etti
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.12.2024 - 17:27

Geçen sezon Show TV'de yayınlanmaya başlayan ve ilk bölümünden itibaren çok sevilen fenomen "Bahar" dizisi, yeni sezonunda "Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?" adıyla ekrana gelmeye devam ediyor.

Reyting rekortmeni dizide son olarak kritik bir değişiklik yaşandı.

DİZİYİ ARTIK KİM YAZACAK?

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun yaptığı iddialı dizinin başarısını borçlu olduğu senaristleri Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce, projeye aniden veda etti.

Fenomen diziyi artık kimin yazacağı merak konusu olurken, senaristlerinin bundan sonra hangi projeye dahil olacağı da tartışılmaya başlandı.


Etiketler: #Bahar #Bahar dizisi #Demet Evgar

İlgili Haberler

Bahar'da geçen hafta neler oldu? Bahar'ın yeni bölümünde neler olacak?

Bahar'da geçen hafta neler oldu? Bahar'ın yeni bölümünde neler olacak?
İstanbullular dikkat: 'Yalancı bahar' geliyor, sıcaklıklar yükselecek

İstanbullular dikkat: 'Yalancı bahar' geliyor, sıcaklıklar yükselecek
Taklit ve tağşişte yeni skandallar: Pekmezde şeker, baharatta nişasta çıktı

Taklit ve tağşişte yeni skandallar: Pekmezde şeker, baharatta nişasta çıktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler