Yayınlanma: 19.03.2025 - 20:30

Güncelleme: 19.03.2025 - 20:30

Senaryosu Melis Civelek ve Zeynep Gür tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun ve Altan Dönmez oturuyor. Sandık Kokusu’nun başrollerini Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ paylaşıyor. Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne olacağını ve son bölümde ne olduğu merak ediliyor. Peki, Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sandık Kokusu final mi yapıyor? İşte ayrıntılar...

SANDIK KOKUSU DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümü 19 Mart Çarşamba Show TV ekranlarındaki yerini alacak.

SANDIK KOKUSU DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Filiz, Hasan’la konuşur. Irmak gittiği için üzgün ve kaygılıdır. Karsu uyandığında Bora’yı evde göremeyince garip bir telaşa kapılır. Bora’nın çok yoğun çalışması, Veronika’nın hep yanında olması Karsu’yu tedirgin ediyordur. Gülnaz ve İhsan için kına gecesi yapmaya karar verirler. Hep beraber hazırlıklara başlarlar. İhsan’ın Gülnaz’a söylemediği küçük bir detay vardır. İhsan’ın ona aşırı bağlı kız kardeşi Zeliha.... Hakan ve Ayça arasındaki aşk ve iş ilişkisi güzel bir şekilde devam eder. Filiz, Ekrem ve Nazan arasındaki durumu planlamaya devam etmektedir. Ekrem yine Nazan’ın karşısına çıkar. Birbirlerini tanımaya başlamışlardır.

SANDIK KOKUSU DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Yayın hayatına 6 Aralık 2023'te başlayan Sandık Kokusu 19 Mart’ta ekranlara gelecek olan bölümüyle final yapacak.