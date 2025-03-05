Yayınlanma: 05.03.2025 - 20:44

Güncelleme: 05.03.2025 - 20:44

Senaryosu Melis Civelek ve Zeynep Gür tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun ve Altan Dönmez oturuyor. Sandık Kokusu’nun başrollerini Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ paylaşıyor. Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne olacağını ve son bölümde ne olduğu merak ediliyor. Peki, Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

SANDIK KOKUSU DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümü 5 Mart Çarşamba Show TV ekranlarındaki yerini alacak.

SANDIK KOKUSU DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Irmak ve Kıvanç yeni hayatlarına alışmaya çalışır. Irmak hamileliğin mide bulantısıyla boğuşurken Kıvanç ise avukatlığa döndükten sonra ilk davalarından birine gider. Diğer yandan İhsan ve Gülnaz, Hakan’ın Suriye’ye gidişini engellemek ve Ayça ile arasını düzeltmek için birtakım çözümler üretmeye çalışırlar. Hakan’ın gidişini engellemeye karar veren Ayça, Hakan’ı kaçırmaya karar verir. Nazan’ın tavırları Filiz’in dikkatini çeker. Gülnaz’ı da yanına alarak yedek bir DNA testi yaptırmaya karar verirler. Filiz ve Gülnaz’ı uzaktan gözetleyen Erdem, Nazan’a rapor verir. Onların bir şeylerden şüphe ettiğini anlayan Nazan süreci hızlandırır. Çağla elindeki pozitif DNA sonucuyla yalıya gelir.

SANDIK KOKUSU DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Yayın hayatına 6 Aralık 2023'te başlayan Sandık Kokusu 19 Mart’ta ekranlara gelecek bölümüyle final yapacak.