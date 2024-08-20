Yayınlanma: 20.08.2024 - 12:05

Güncelleme: 20.08.2024 - 12:05

Kadrosunda Özge Özpirinççi, Necip Memilli, Demet Akbağ, Uğur Yücel gibi isimleri buluşturan dizi, izleyicileri ekrana kilitliyor. Peki, Sandık Kokusu yeni sezon ne zaman başlayacak? Sandık Kokusu 2. sezon ne zaman?

SANDIK KOKUSU YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Show TV’nin reyting rekorları kıran dizilerinden Sandık Kokusu, 26. bölümü ile sezon finali yaptı. İlk sezonu geride bırakan dizi, 2. sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Ancak Sandık Kokusu yeni sezon tarihi henüz netleşmedi. Dizinin 2. sezonunun eylül ayı ortalarında ekranlarda olması bekleniyor.

SANDIK KOKUSU SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?

Sorguya alınan Karsu, kısa bir süre sonra Reha’nın şikayetini çekmesiyle serbest bırakılır. Bu, Reha’nın kendince son uyarısıdır.

Avukat, Karsu’ya düzenli ev ve iş hayatı sürdürmesini önerir. Karsu’nun bir yuva kurması, aile imajı çizmesi gerekiyordur. Karsu’nun evlilik meselesini duyan Kıvanç’ın aklına bir fikir gelir.

Filiz, Karsu’nun başına gelenleri Hasan’a anlatır ve Hasan, yakın arkadaşı ile konuşup Karsu’ya iş ayarlamaya çalışır. Karsu, Hasan’ın ayarladığı iş görüşmesine gider.

Çok fazla bekletilince söylenmeye başlar. Gitmeye karar verir, acaba Karsu’yu yolundan döndüren kim olacaktır?