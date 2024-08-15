Netflix Türkiye yapımı 'Şahmaran' ve 'Zeytin Ağacı' dizileri global listelerde yükseliyor

Yayınlanma: 15.08.2024 - 13:02

Güncelleme: 15.08.2024 - 13:02

Netflix'in Türkiye yapımı dizileri 'Şahmaran' ve 'Zeytin Ağacı', ikinci sezonlarıyla büyük bir başarı elde etti.

Geçtiğimiz Perşembe günü ikinci sezonu yayınlanan 'Şahmaran', ilk 4 gün içinde 5 milyon 600 bin saat izlenme ve 1 milyon 200 bin görüntülenme ile Netflix'in Dili İngilizce Olmayan Diziler listesinde beşinci sıradan giriş yaptı. Dizi, şu ana kadar 15 ülkede Top 10'a girerek geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

RaniniTv'nin aktardığı bilgilere göre, 11 Temmuz'da ikinci sezonu yayınlanan 'Zeytin Ağacı', ilk 25 gün içinde toplam 62 milyon 300 bin saat izlenme ve 8 milyon 500 bin görüntülenme rakamlarına ulaştı. Dizi, beşinci haftasında 6 milyon 800 bin saat izlenme ve 900 bin görüntülenme ile listeye girerek onuncu sırada yer aldı.

Toplamda izlenme süresi neredeyse 70 milyon saate (69 milyon 100 bin saat) ve görüntülenme sayısı 7 milyon 700 bine yükseldi. 'Zeytin Ağacı' ikinci sezonunda şimdiye kadar 52 ülkede Top 10'a girdi.

İlk sezonunda 'Şahmaran', 53 ülkede Top 10'a girerek üç hafta boyunca Netflix'in Dili İngilizce Diziler listesinde yer aldı. 'Zeytin Ağacı' ise ilk sezonunda 6 hafta boyunca Top 10'da kalmayı başardı ve izlenme süresi 100 milyon saati geçti. Şu ana kadar 49 ülkede Top 10'a girdi.

Bu başarılar, Netflix'in uluslararası alanda Türk dizilerinin etkisini ve popülerliğini artıran önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.