Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları kimler? 1 Nisan 2023 Şarkılar Bizi Söyler konukları kim?

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu Şarkılar Bizi Söyler programı Cumartesi günleri ekranlara geliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programının bu haftaki konuklarının kimler olduğu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları kimler? 1 Nisan 2023 Şarkılar Bizi Söyler konukları

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 11:07
Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları kimler? 1 Nisan 2023 Şarkılar Bizi Söyler konukları kim?
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Şarkılar Bizi Söyler 70. bölüm fragmanı yayınlandı. Şarkılar Bizi Söyler'in 1 Nisan Cumartesi yayınlanacak olan yeni bölümünde "6 Şubat Depremi" anılarak çok özel şarkılar söylenecek. İzleyiciler Şarkılar Bizi Söyler programının bu haftaki konuklarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları kimler? 1 Nisan 2023 Şarkılar Bizi Söyler konukları kim? İşte ayrıntılar...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER?

1 Nisan Cumartesi akşamı yayınlanacak olan Şarkılar Bizi Söyler programının yeni bölüm konukları Kahtalı Mıçe, Latif Doğan ve Yudum olacak.



Şarkılar Bizi Söyler Sibel Can Hakan Altun

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