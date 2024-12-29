Kelime Oyunu Yılbaşı Özel konukları kim? Kelime Oyunu'nda kimler yarışacak?
Pek çok program "Yılbaşı Özel" bölümüyle ekranlardaki yerini alacak. 31 Aralık gecesinde izleyicisi ile buluşacak olan Kelime Oyunu Yılbaşı Özel programında birbirinden ünlü isimler yarışarak izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Peki, Kelime Oyunu Yılbaşı Özel konukları kim? Kelime Oyunu'nda kimler yarışacak? İşte ayrıntılar...
Kelime Oyunu Yılbaşı Özel bölümü ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşecek. Peki, Kelime Oyunu Yılbaşı Özel konukları kim? Kelime Oyunu'nda kimler yarışacak? İşte ayrıntılar...
KELİME OYUNU 2025 YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI KİM?
Pelin Karahan, Cem Gelinoğlu, Derya Uluğ ve Pelin Akil programın konuğu oldu.
KELİME OYUNU 2025 YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI NE ZAMAN YYAIMLANACAK?
Kelime Oyunu Yılbaşı Özel bölümü Salı günü 22.00'de teve2 ekranlarında yayımlanacak.
Etiketler: #Kelime Oyunu #İbrahim Selim #Yılbaşı Gecesi
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