Son Durak 5 filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Son Durak 5 filminin IMDb puanı kaç?
2011 yılında vizyona giren Son Durak 5 filmi televizyon izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Son Durak 5 filminin konusu nedir? Son Durak 5 filminin oyuncuları kim? Son Durak 5 filminin IMDb puanı kaç?
Son Durak 5 (Final Destination 5), yönetmenliğini Steven Quale, senaristliğini Eric Heisserer’in üstlendiği, 2011 yapımlı bir korku filmidir.
SON DURAK 5 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Sam henüz otobüs seyahatleri devam ederken, içinde kendisinin, arkadaşlarının başına büyük bir felaket geleceğine dair bir öngörüyü hisseder. Yolları üzerindeki köprünün çöktüğünü gören Sam, en azından çevresindeki mesai arkadaşlarını, dostu Peter ve sevgilisi Molly’yi ölümün elinden kurtarmaya çalışır.
SON DURAK 5 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Mark Wahlberg
Charlize Theron
Donald Sutherland
Jason Statham
Seth Green
Mos Def
Edward Norton
SON DURAK 5 FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Son Durak 5 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlenmiştir.
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