Son Durak 5 filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Son Durak 5 filminin IMDb puanı kaç?

Yayınlanma: 10.06.2023 - 10:25

Güncelleme: 10.06.2023 - 10:25

Son Durak 5 (Final Destination 5), yönetmenliğini Steven Quale, senaristliğini Eric Heisserer’in üstlendiği, 2011 yapımlı bir korku filmidir.

SON DURAK 5 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Sam henüz otobüs seyahatleri devam ederken, içinde kendisinin, arkadaşlarının başına büyük bir felaket geleceğine dair bir öngörüyü hisseder. Yolları üzerindeki köprünün çöktüğünü gören Sam, en azından çevresindeki mesai arkadaşlarını, dostu Peter ve sevgilisi Molly’yi ölümün elinden kurtarmaya çalışır.

SON DURAK 5 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mark Wahlberg

Charlize Theron

Donald Sutherland

Jason Statham

Seth Green

Mos Def

Edward Norton

SON DURAK 5 FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Son Durak 5 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlenmiştir.