İtalyan İşi filminin konusu nedir, oyuncuları kim? İtalyan İşi filminin IMDb puanı kaç?
2003 yılında vizyona giren İtalyan İşi filmi televizyon izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. İtalyan İşi filminin konusu nedir? İtalyan İşi filminin oyuncuları kim? İtalyan İşi filminin IMDb puanı kaç?
İtalyan İşi (The Italian Job), yönetmenliğini F. Gary Gray, senaristliğini Donna Powers ve Wayne Powers’ın üstlendiği, 2003 yapımlı bir aksiyon filmidir.
İTALYAN İŞİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
İtalya'da ihanete uğrayıp ölüme terk edilen Charlie Croker ve ekibi, eski müttefiklerine karşı ayrıntılı bir altın soygunu planlar.
İTALYAN İŞİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Mark Wahlberg
Charlize Theron
Donald Sutherland
Jason Statham
Seth Green
Mos Def
Edward Norton
İTALYAN İŞİ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
İtalyan İşi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlenmiştir.
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