27.05.2026 11:20:00
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminin konusu ne? Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminin oyuncuları kim?

Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminin konusu ne? Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminin oyuncuları kim?
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Burak Aksak üstleniyor. Peki, Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminin konusu ne? Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN FİLMİNİN KONUSU NE?

Anne ve babasını kaybeden, intiharı düşünecek kadar zor günlerden geçen Aysel'in hayattaki en büyük tutkusu dans etmektir. Şengül'ün dans okulunda çalışmaya ve büyük para ödülü olan bir yarışmaya katılmaya karar vermesiyle hayat ona heyecanlı günler sunmaya başlayacaktır.

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Binnur Kaya

Demet Özdemir

Uraz Kaygılaroğlu

Okan Çabalar

Bora Cengiz

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN  FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.

