TV yayın akışı 27 Mayıs Çarşamba! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın üçüncü gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Salı gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 27 Mayıs Çarşamba yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 A.B.İ
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Buz Devri 5
21.50 Kuruluş Orhan
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09.o0 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Şarkılar Bizi Söyler Bayram Özel
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
13.15 Sen Çal Kapımı
14.30 Benden Ne Olur?
16.45 Yalancı Damat
19.00 Now Ana Haber
20.00 Postacı
21.45 Hadi İnşallah
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08.00 Bahar
13.30 Baba Bizi Eversene
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 İstanbullu Gelin
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Aramızda Kalsın
19.00 Star Haber
20.00 Sen Kiminle Dans Ediyorsun
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.30 Balkan Ninnisi
09.00 Tay
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Benim Adım Melek
16.30 Mutfağın Elçileri
17.00 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Çizmeli Kedi
22.00 Crystal Palace-Rayo Vallecano
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Survivor Ekstra
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026