TV yayın akışı 27 Mayıs Çarşamba! Bugün hangi kanalda ne var?

27.05.2026 09:17:00
27 Mayıs 2026 Çarşamba günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 27 Mayıs Çarşamba günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
Haftanın üçüncü gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Salı gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 27 Mayıs Çarşamba yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI 

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 A.B.İ

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Buz Devri 5

21.50 Kuruluş Orhan

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Yabancı Damat

09.o0 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Şarkılar Bizi Söyler Bayram Özel

NOW TV YAYIN AKIŞI 

07.30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

13.15 Sen Çal Kapımı

14.30 Benden Ne Olur?

16.45 Yalancı Damat

19.00 Now Ana Haber

20.00 Postacı

21.45 Hadi İnşallah

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08.00 Bahar

13.30 Baba Bizi Eversene

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 İstanbullu Gelin

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Aramızda Kalsın

19.00 Star Haber

20.00 Sen Kiminle Dans Ediyorsun

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.30 Balkan Ninnisi

09.00 Tay

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Benim Adım Melek

16.30 Mutfağın Elçileri

17.00 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Çizmeli Kedi

22.00 Crystal Palace-Rayo Vallecano

TV8 YAYIN AKIŞI

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Survivor Ekstra

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

