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Sessiz Bir Yer 2 filminin konusu ne? Sessiz Bir Yer 2 filminin oyuncuları kim?

Sessiz Bir Yer 2 filminin konusu ne? Sessiz Bir Yer 2 filminin oyuncuları kim?

10.10.2026 17:58:00
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Haber Merkezi
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Sessiz Bir Yer 2 filminin konusu ne? Sessiz Bir Yer 2 filminin oyuncuları kim?

Sessiz Bir Yer 2 (A Quiet Place Part II) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sessiz Bir Yer 2 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sessiz Bir Yer 2 filminin konusu ne? Sessiz Bir Yer 2 filminin oyuncuları kim?

Sessiz Bir Yer 2 filminin yönetmenliğini ve senaristliğini John Krasinski üstleniyor. Peki, Sessiz Bir Yer 2 filminin konusu ne? Sessiz Bir Yer 2 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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SESSİZ BİR YER 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Sessiz Bir Yer 2, ses ile avlanan yaratıkların dehşetinden kurtulduktan sonra evlerinden ayrılıp, kendilerini tehlikeli bir yolculuğun içinde bulunan bir ailenin yaşadıklarını konu ediyor. Sese karşı duyarlı yaratıkların meydana getirdiği ölümcül olayları evlerinden takip eden Abbott ailesi, yeni bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Evlerinden ayrılan Evelyn ve çocukları Marcus ile Regan, Dünya'daki vahşetle yüzleşmek zorunda kalır. Tehlikeli bir yolculuğa çıkan aile, hayatta kalabilmek için sadece ses ile avlanan yaratıklarla değil, yol boyunca karşılarına çıkan birçok tehlike ile savaşmak zorunda kalır.

SESSİZ BİR YER 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Emily Blunt

John Krasinski

Cillian Murphy

SESSİZ BİR YER 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sessiz Bir Yer 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.

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