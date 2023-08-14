Son Şövalyeler filminin konusu ne? Son Şövalyeler filminin oyuncuları kim?
Son Şövalyeler (Last Knights) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Son Şövalyeler filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Son Şövalyeler filminin konusu ne? Son Şövalyeler filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Son Şövalyeler filminin yönetmen koltuğunda Kazuaki Kiriya oturuyor. Senaristliğini Michael Konyves ve Dove Sussman üstleniyor. Peki, Son Şövalyeler filminin konusu ne? Son Şövalyeler filminin oyuncuları kim?
SON ŞÖVALYELER FİLMİNİN KONUSU NE?
Eski bir savaşçının, ustasının intikamını almak için giriştiği isyan mücadelesini konu alan film, detaylı sanat tasarımı ve dönem atmosferini yansıtan lezzetli görüntü işçiliği ile de dikkat çekecek gibi görünüyor.
SON ŞÖVALYELER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Clive Owen - Raiden
Morgan Freeman - Bartok
Aksel Hennie - Gezza mott
Cliff Curtis - Lt. Cortez
Peyman Moadi - Emperor
Daniel Adegboyega - Rodrigo
Shohreh Aghdashloo - Maria
Ahn Sung-ki - Auguste
Park Si-yeon - Hannah
Ayelet Zurer - Naomi
Tsuyoshi Ihara - Ito
James Babson - Fat Jim
Giorgio Caputo - Slim Tully
Dave Legeno - Olaf
Pavel Kríz - Doktor
Anna Linhartová - Amy
Brian Caspe - Spy 1
Val Lauren - Shimon
Rose Caton - Lilly
Michael Lombardi - Josiah
Noah Silver - Gabriel
Klára Issová - Lt. Cortez'in Eşi
SON ŞÖVALYELER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Son Şövalyeler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.
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