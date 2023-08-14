Yayınlanma: 14.08.2023 - 10:03

Güncelleme: 14.08.2023 - 10:03

Son Şövalyeler filminin yönetmen koltuğunda Kazuaki Kiriya oturuyor. Senaristliğini Michael Konyves ve Dove Sussman üstleniyor. Peki, Son Şövalyeler filminin konusu ne? Son Şövalyeler filminin oyuncuları kim?

SON ŞÖVALYELER FİLMİNİN KONUSU NE?

Eski bir savaşçının, ustasının intikamını almak için giriştiği isyan mücadelesini konu alan film, detaylı sanat tasarımı ve dönem atmosferini yansıtan lezzetli görüntü işçiliği ile de dikkat çekecek gibi görünüyor.

SON ŞÖVALYELER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Clive Owen - Raiden

Morgan Freeman - Bartok

Aksel Hennie - Gezza mott

Cliff Curtis - Lt. Cortez

Peyman Moadi - Emperor

Daniel Adegboyega - Rodrigo

Shohreh Aghdashloo - Maria

Ahn Sung-ki - Auguste

Park Si-yeon - Hannah

Ayelet Zurer - Naomi

Tsuyoshi Ihara - Ito

James Babson - Fat Jim

Giorgio Caputo - Slim Tully

Dave Legeno - Olaf

Pavel Kríz - Doktor

Anna Linhartová - Amy

Brian Caspe - Spy 1

Val Lauren - Shimon

Rose Caton - Lilly

Michael Lombardi - Josiah

Noah Silver - Gabriel

Klára Issová - Lt. Cortez'in Eşi

SON ŞÖVALYELER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Son Şövalyeler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.