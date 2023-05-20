Yayınlanma: 20.05.2023 - 11:21

Güncelleme: 20.05.2023 - 11:21

Şanslı Slevin filminin yönetmenliğini Paul McGuigan üstlenirken, filmin senaryosunu Jason Smilovic kaleme aldı. 2006 yılında vizyona giren Şanslı Slevin (Lucky Number Slevin) filminin konusu, nerede çekildiği ve oyuncularının kimler olduğu araştırılıyor. Peki, Şanslı Slevin filmi konusu nedir, nerede çekildi? Şanslı Slevin filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

ŞANSLI SLEVİN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Slevin, kelimenin sözlük anlamında bir kaybedendir. Neden? Çünkü sevgilisi kendisini çok kötü boynuzlamıştır. Bu yetmez, zira evinden atılır. Tüm bunlar yeterli olmamıştır ki bu defa da kimliğini bir hırsıza kaptırır. İşte; suç dünyasında da aslında hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değildir. Slevin bu gerçeği pahalıya ödeyecektir. Pişmiş tavuğun başına gelenlerinden daha berbat musibetler başına peydah olunca Slevin, Los Angeles'ın bunalımlarından bir süre de olsa uzak durabilmek için New Yorklu arkadaşı Nick Fisher'dan dairesinin anahtarını ödünç alır. Oysa ki New York terk ettiğinden çok daha belalı bir şehirdir. Bir dönem ortak ancak nihayet düşman olan iki mafya babası, Patron ve Haham, Büyük Elma'yı ikiye bölmüş ve suç dünyasını parsellemişlerdir. Ancak oğlunun intikamını almaya niyetli olan Patron, Haham'ın oğlunu öldürtmek için bir kiralık katil tutar. Katilin planı daha da basittir. Patron'a borçlu birini bul, adamı öldürt. En kolay yem Nick Fisher'dan başkası değildir. Zavallı Slevin'ın başı bir kez daha derde girecektir.

ŞANSLI SLEVİN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Josh Hartnett - Slevin Kelevra

Morgan Freeman - Patron

Ben Kingsley - The Rabbi

Lucy Liu - Lindsey

Bruce Willis - Bay Goodkat/Smith

Stanley Tucci - Dedektif Brikowski

Sam Jaeger - Nick Fisher

Rick Bramucci - Asker

Kevin Chamberlin - Marty

Oliver Davis - Henry

Victoria Fodor - Helen

John Ghaly - Polis Memuru

Janet Lane - Blondie

Shira Leigh - Hottie

Mykelti Williamson - Sloe

Dorian Missick - Elvis

Sebastien Roberts - Adam

Michael Rubenfeld - The Fairy

Robert Forster - Murphy

Corey Stoll - Saul

Matthew G. Taylor - Man

Danny Aiello - Roth

JD Jackson - Mugger

Jennifer Miller - Slevin'in sevgilisi Kelly

ŞANSLI SLEVİN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Şanslı Slevin (Lucky Number Slevin) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlenmiştir.