Şanslı Slevin filmi konusu nedir, nerede çekildi? Şanslı Slevin filmi oyuncuları kimler?
Şanslı Slevin (Lucky Number Slevin) filmi Beyaz TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Şanslı Slevin filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. Peki, Şanslı Slevin filmi konusu nedir, nerede çekildi? Şanslı Slevin filmi oyuncuları kimler?
Şanslı Slevin filminin yönetmenliğini Paul McGuigan üstlenirken, filmin senaryosunu Jason Smilovic kaleme aldı. 2006 yılında vizyona giren Şanslı Slevin (Lucky Number Slevin) filminin konusu, nerede çekildiği ve oyuncularının kimler olduğu araştırılıyor. Peki, Şanslı Slevin filmi konusu nedir, nerede çekildi? Şanslı Slevin filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
ŞANSLI SLEVİN FİLMİ KONUSU NEDİR?
Slevin, kelimenin sözlük anlamında bir kaybedendir. Neden? Çünkü sevgilisi kendisini çok kötü boynuzlamıştır. Bu yetmez, zira evinden atılır. Tüm bunlar yeterli olmamıştır ki bu defa da kimliğini bir hırsıza kaptırır. İşte; suç dünyasında da aslında hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değildir. Slevin bu gerçeği pahalıya ödeyecektir. Pişmiş tavuğun başına gelenlerinden daha berbat musibetler başına peydah olunca Slevin, Los Angeles'ın bunalımlarından bir süre de olsa uzak durabilmek için New Yorklu arkadaşı Nick Fisher'dan dairesinin anahtarını ödünç alır. Oysa ki New York terk ettiğinden çok daha belalı bir şehirdir. Bir dönem ortak ancak nihayet düşman olan iki mafya babası, Patron ve Haham, Büyük Elma'yı ikiye bölmüş ve suç dünyasını parsellemişlerdir. Ancak oğlunun intikamını almaya niyetli olan Patron, Haham'ın oğlunu öldürtmek için bir kiralık katil tutar. Katilin planı daha da basittir. Patron'a borçlu birini bul, adamı öldürt. En kolay yem Nick Fisher'dan başkası değildir. Zavallı Slevin'ın başı bir kez daha derde girecektir.
ŞANSLI SLEVİN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Josh Hartnett - Slevin Kelevra
Morgan Freeman - Patron
Ben Kingsley - The Rabbi
Lucy Liu - Lindsey
Bruce Willis - Bay Goodkat/Smith
Stanley Tucci - Dedektif Brikowski
Sam Jaeger - Nick Fisher
Rick Bramucci - Asker
Kevin Chamberlin - Marty
Oliver Davis - Henry
Victoria Fodor - Helen
John Ghaly - Polis Memuru
Janet Lane - Blondie
Shira Leigh - Hottie
Mykelti Williamson - Sloe
Dorian Missick - Elvis
Sebastien Roberts - Adam
Michael Rubenfeld - The Fairy
Robert Forster - Murphy
Corey Stoll - Saul
Matthew G. Taylor - Man
Danny Aiello - Roth
JD Jackson - Mugger
Jennifer Miller - Slevin'in sevgilisi Kelly
ŞANSLI SLEVİN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Şanslı Slevin (Lucky Number Slevin) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlenmiştir.
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