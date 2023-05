Yayınlanma: 20.05.2023 - 11:05

Indiana Jones: Son Macera filminin yönetmenliğini Steven Spielberg üstlenirken, filmin senaryosunu Jeffrey Boam ve Tom Stoppard kaleme aldı. 1989 yılında vizyona giren Indiana Jones: Son Macera (Indiana Jones and the Last Crusade) filminin konusu, nerede çekildiği ve oyuncularının kimler olduğu araştırılıyor. Peki, Indiana Jones: Son Macera filmi konusu nedir, nerede çekildi? Indiana Jones: Son Macera filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

INDIANA JONES: SON MACERA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Indiana Jones: Son Macera'da, tarihin en ünlü maceracı arkeologu Indiana Jones’a babası Dr. Henry Jones tarafından bir günlük gönderilir. Bu günlüğün içerisinde gizemli Kutsal Kase’ye dair bazı ipuçları ve bir harita bulunmaktadır. Özel bir koleksiyoncudan babasının ortadan kaybolduğunu öğrenen Indiana Jones, müze kuruatörü Marcus Brody’i de yanına alarak İtalya’ya babasını aramaya gider. Burada kendilerini buldukları yer ise bir Nazi bölgesidir ve Naziler de Kutsal Kase’nin peşindedir. Babasını kurtarmaya giden Indiana’nın birincil hedefi Kutsal Kase’yi Nazilerden önce ele geçirmek olacaktır.

INDIANA JONES: SON MACERA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

36 milyon dolar bütçeli, Indiana Jones serisinin üçüncü filmi Son Macera 'nın çekimlerine 16 Mayıs 1988'de başlandı. Çekimler, Venedik, Ürdün, Avusturya, Almanya, Colorado, New Mexico, Utah ve Teksas'ta gerçekleştirildi.

INDIANA JONES: SON MACERA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Harrison Ford - Indiana Jones

River Phoenix - 13 yaşındaki Indiana Jones

Sean Connery - Profesör Henry Jones

Denholm Elliot - Dr. Marcus Brody

Alison Doody - Dr. Elsa Schneider

John Rhys-Davies - Sallah

Julian Glover - Walter Donovan

Michael Bryne - Albay Vogen

Kevork Malikyan - Kazım

Robert Eddison - Kutsal Kase Şövalyesi

Michael Sheard - Adolf Hitler

INDIANA JONES: SON MACERA FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Indiana Jones: Son Macera (Indiana Jones and the Last Crusade) filminin IMDb puanı 10 üzerinde 8.2 olarak belirlenmiştir.