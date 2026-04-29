Eşref Rüya dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Eşref Rüya dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Eşref’in kaza geçirdiğini duyan Nisan, büyük bir paniğe kapılır ve herkesi seferber eder. Eşref kazadan sağ çıksa da peşindeki adamları atlatmak için zorlu bir mücadeleye girer. Yaşar, Eşref’in elindeki bilgilere ulaşmak için bu sefer onun en hassas noktalarından birisini hedef alır. Aradığı sırra giderek yaklaşan Yaşar, gerçeği hiç ummadığı bir yerde bulacaktır.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Eşref, Gülümser’in gerçekten de Nisan’ın annesi olduğunu kanıtlar; fakat Nisan, bu gerçeği kabullenmekte bir hayli zorlanır. Üzerindeki stres ve baskı, Nisan’ın hamileliğini etkilemeye başlayınca Eşref, olayları kökünden çözmek için harekete geçer. Yaşar, kızını İhtiyar’dan kurtarmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Eşref, Yaşar’ın konuşması karşılığında Elif’i sağ salim babasına teslim edeceğine söz verir; fakat umduğu bilgilere ulaşması beklediğinden daha zorlu olacaktır.

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Eşref Rüya dizisinin 42. bölümü 29 Nisan Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.