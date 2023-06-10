Şeytanın Kurbanları filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Şeytanın Kurbanları filminin IMDb puanı kaç?
1984 yılında vizyona giren Şeytanın Kurbanları filmi televizyon izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Şeytanın Kurbanları filminin konusu nedir? Şeytanın Kurbanları filminin oyuncuları kim? Şeytanın Kurbanları filminin IMDb puanı kaç?
Şeytanın Kurbanları (The Razor's Edge), yönetmenliğini üstlenen John Byrum’um, senaristliğinde Bill Murray’la birlikte çalıştığı, 1984 yapımlı bir dram filmidir.
ŞEYTANIN KURBANLARI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Birinci Dünya Savaşı'na katılan asker Larry, hiç bir zaman eski rruh haline dönemez ve iç huzuru bulmak için Himalayalar'a doğru yola çıkar.
Gönüllü olarak Birinci Dünya Savaşı’na katılan asker Larry Darrell, bir daha asla eski ruh haline geri dönemez. Savaşta ölümü ve çaresizliği gören Larry, nişanlısına düğünü ertelemelerinin daha iyi olacağını söylemek için eve döner. Bir süre Paris’te kalan genç adam, aradığı iç huzuru bulabilmek için Himalayalar’a doğru bir yolculuğa çıkar.
ŞEYTANIN KURBANLARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Bill Murray
Theresa Russell
Catherine Hicks
Denholm Elliott
James Keach
ŞEYTANIN KURBANLARI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Şeytanın Kurbanları filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlenmiştir.
En Çok Okunan Haberler
-
- PSG, Mauro Icardi'nin bonservis ücretini belirledi
- Suat Kılıç AKP'den istifa etti
- Müjdat Gezen Tiyatrosu kapanıyor...
- Merkez'in yeni başkanı Erkan hakkında skandal iddia!
- 'Erdoğan ve Mehmet Şimşek arasındaki ilk sorun'
- Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
- İstanbul'a gelen yabancı taraftarın paylaşımı viral oldu
- AKP'den istifa eden Kılıç'ın yeni partisi belli oldu
- Milyonlarca yurttaşı ilgilendiriyor!
- Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda yangın!