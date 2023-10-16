Yayınlanma: 16.10.2023 - 09:49

Güncelleme: 16.10.2023 - 09:58

Sıcak Takip filminin yönetmen koltuğunda Anne Fletcher oturuyor. Filin senaristliğini ise John Quaintance üstleniyor. Peki, Sıcak Takip filminin konusu ne? Sıcak Takip filminin oyuncuları kim?

SICAK TAKİP FİLMİNİN KONUSU NE?

Genç ve güzel bir polis memuru kendisini mafyanın, uyuşturucu çetelerinin ve tetikçilerin ortasına düştüğü bir Teksas macerasında bulur. Yönetmenliğini Anne Fletcher'ın üstlendiği polisiye komedinin enaryosu David Feeney ve John Quaintance'w ait. Başroller ise Reese Witherspoon, Sofía Vergara ve Matthew Del Negro.

SICAK TAKİP FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

John Carroll Lynch

Robert Kazinsky

Matthew Del Negro

Richard T. Jones

Christopher Heskey

Mike Birbiglia

Harley Graham

Kenneth Kynt Bryan

Vincent Laresca

Joaquín Cosio

Sofia Vergara

Reese Witherspoon

Jodi Lyn Brockton

Michael Mosley

SICAK TAKİP FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sıcak Takip filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.1 olarak belirlendi.