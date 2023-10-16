Sıcak Takip filminin konusu ne? Sıcak Takip filminin oyuncuları kim?
Sıcak Takip (Hot Pursuit) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sıcak Takip filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sıcak Takip filminin konusu ne? Sıcak Takip filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Sıcak Takip filminin yönetmen koltuğunda Anne Fletcher oturuyor. Filin senaristliğini ise John Quaintance üstleniyor. Peki, Sıcak Takip filminin konusu ne? Sıcak Takip filminin oyuncuları kim?
SICAK TAKİP FİLMİNİN KONUSU NE?
Genç ve güzel bir polis memuru kendisini mafyanın, uyuşturucu çetelerinin ve tetikçilerin ortasına düştüğü bir Teksas macerasında bulur. Yönetmenliğini Anne Fletcher'ın üstlendiği polisiye komedinin enaryosu David Feeney ve John Quaintance'w ait. Başroller ise Reese Witherspoon, Sofía Vergara ve Matthew Del Negro.
SICAK TAKİP FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
John Carroll Lynch
Robert Kazinsky
Matthew Del Negro
Richard T. Jones
Christopher Heskey
Mike Birbiglia
Harley Graham
Kenneth Kynt Bryan
Vincent Laresca
Joaquín Cosio
Sofia Vergara
Reese Witherspoon
Jodi Lyn Brockton
Michael Mosley
SICAK TAKİP FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Sıcak Takip filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.1 olarak belirlendi.
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