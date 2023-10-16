Sevginin Gücü filminin konusu ne? Sevginin Gücü filminin oyuncuları kim?
Sevginin Gücü (Bajrangi Bhaijaan) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sevginin Gücü filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sevginin Gücü filminin konusu ne? Sevginin Gücü filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Sevginin Gücü filminin yönetmen koltuğunda Kabir Khan oturuyor. Filin senaristliğini ise Vijayendra Prasad, Kausar Munir ve Kabir Khan üstleniyor. Peki, Sevginin Gücü filminin konusu ne? Sevginin Gücü filminin oyuncuları kim?
SEVGİNİN GÜCÜ FİLMİNİN KONUSU NE?
Pakistanlı konuşamayan küçük Shahida'nın (Harshaali Malhotra) annesi, Hindistan'da çocuğunun tedavi edileceğini öğrenir. Hindistan'a gidiş yolculuğunda küçük Shahida, annesini kaybeder. Hindistan'da Shahida'ya yardım edecek olan kişi ise Bajrangi Bhaijaan müridinden olan Pavan'dır. Pavan (Salman Khan) ile Shahida'nın yolları bakalım nasıl kesişecek ve Pavan, Shaihada'yı ailesine ulaştırabilecek midir?
SEVGİNİN GÜCÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Salman Khan
Kareena Kapoor
Harshaali Malhotra
Nawazuddin Siddiqui
Sharat Saxena
Om Puri
Adnan Sami
Meher Vij
Rajesh Sharma
Alka Badola Kaushal
Krunal Pandit
Manoj Bakshi
SEVGİNİN GÜCÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Sevginin Gücü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.1 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 65 yaş üzeri ücretsiz ulaşıma kısıtlama kararı!
- Çok konuşulacak 'Soylu' iddiası
- Beklenmedik Filistin hamleleri
- Partinin yeni ismi belli oldu
- 'Cübbeli'den Hamas'a sert çıkış
- Vargas, Fenerbahçe'ye dönemeyebilir!
- Tehlike çanları çalıyor!
- Netanyahu: 'Tüm dünyaya açık bir mesaj'
- 21 yaşındaki genç gizemli parşömenin şifresini çözdü
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı