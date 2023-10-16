Yayınlanma: 16.10.2023 - 09:45

Güncelleme: 16.10.2023 - 09:45

Sevginin Gücü filminin yönetmen koltuğunda Kabir Khan oturuyor. Filin senaristliğini ise Vijayendra Prasad, Kausar Munir ve Kabir Khan üstleniyor. Peki, Sevginin Gücü filminin konusu ne? Sevginin Gücü filminin oyuncuları kim?

SEVGİNİN GÜCÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Pakistanlı konuşamayan küçük Shahida'nın (Harshaali Malhotra) annesi, Hindistan'da çocuğunun tedavi edileceğini öğrenir. Hindistan'a gidiş yolculuğunda küçük Shahida, annesini kaybeder. Hindistan'da Shahida'ya yardım edecek olan kişi ise Bajrangi Bhaijaan müridinden olan Pavan'dır. Pavan (Salman Khan) ile Shahida'nın yolları bakalım nasıl kesişecek ve Pavan, Shaihada'yı ailesine ulaştırabilecek midir?

SEVGİNİN GÜCÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Salman Khan

Kareena Kapoor

Harshaali Malhotra

Nawazuddin Siddiqui

Sharat Saxena

Om Puri

Adnan Sami

Meher Vij

Rajesh Sharma

Alka Badola Kaushal

Krunal Pandit

Manoj Bakshi

SEVGİNİN GÜCÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sevginin Gücü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.1 olarak belirlendi.