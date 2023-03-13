Şikayet üstüne şikayet almıştı. Kızılcık Şerbeti dizisinden kötü haber
Şikayet üstüne şikayet alan Show TV'nin yeni dizisi Kızılcık şerbeti için harekete geçildi. Dizinin final yapacağına yönelik iddialar var
Barış Kılıç; Evrim Alasya; Sıla Türkoğlu; Sibel Taşçıoğlu; Müjde Uzman; Settar Tanrıöğen; Doğukan Güngör gibi ünlü oyuncuların kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi için şok gelişme.
REYTİNGLERDE ZİRVEDE
Barış Kılıç; Evrim Alasya; Sıla Türkoğlu; Sibel Taşçıoğlu; Müjde Uzman; Settar Tanrıöğen; Doğukan Güngör gibi oyuncuların yer aldığı dizinin hikayesi de oldukça dikkat çekici.
ŞİKAYET ÜSTÜNE ŞİKAYET ALIYOR
Dizi reyting rekorları kırmasına rağmen şikayet üstüne şikayet alıyor. RTÜK'ün harekete geçtiği öğrenildi. Show TV'ye herhangi bir ceza kesilip kesilmeyeceği henüz bilinmiyor.
Ancak kanala ceza verilmesi durumunda Show TV'nin Kızılcık şerbeti dizisine erken final kararı verebileceği konuşuluyor.
FİNAL NE ZAMAN?
Normal şartlarda Kızılcık şerbeti dizisinin haziran ayında sezon finali yapması bekleniyor. Ancak hikaye erkende sonlandırılabilir.
HİKAYE DEĞİŞECEK İDDİASI
Öte yandan medya kulislerinde dolaşan iddialara göre dizinin hikayesinde değişikliğe gidilebileceği de konuşuluyor. RTÜK'ün inceleme sonrası Show TV için nasıl bir karar vereceği henüz bilinmiyor.
KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ HAKKINDA BAZI BİLGİLER
Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir.
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