Yayınlanma: 12.08.2023 - 12:42

Güncelleme: 12.08.2023 - 12:42

Sindirella (Cinderella) filminin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel oturuyor. Senaristliğini İbrahim Büyükak üstleniyor. Peki, Sindirella filminin konusu ne? Sindirella filminin oyuncuları kim?

SINDIRELLA FİLMİNİN KONUSU NE?

Sindirella, üvey annesi ve kız kardeşi tarafından dışlanan genç bir kızın bir yabancı ile karşılaştıktan sonra değişen yaşamının hikayesini anlatıyor. Ella’nın tüccar babası, annesinin trajik ölümü üzerine başka bir kadınla evlenir. Çok sevdiği babasına destek olmak için Ella yeni üvey annesi Tremaine’i ve üvey kız kardeşleri Anastasia ve Drizella’yı kabul eder. Fakat Ella'nın babası da aniden ölünce, genç kız bu zalim üvey anne ve kız kardeş ile baş başa kalacaktır. Kısa zaman içinde kendi evinde bu üç kadının hizmetçisi durumuna düşer. Umutsuzluğa kapışan genç kadının tek kurtuluşu, kentte düzenlenen ve tüm genç kızların katılacağı o balodur…

SINDIRELLA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Lily James - Külkedisi

Richard Madden - Yakışıklı Prens

Cate Blanchett - Leydi Tremaine

Helena Bonham Carter - İyilik Perisi

Hayley Atwell - Cinderella'nın Annesi

Sophie McShera - Drizella

Holliday Grainger - Anastasia

Stellan Skarsgård - Büyük Dük

Derek Jacobi - Kral

Ben Chaplin - Cinderella'nın Babası

Nonso Anozie - Kaptan

Eloise Webb - Külkedisi

Jana Perez - Zaragoza Prensesi Chelina

Gareth Mason - Goose Coachman

Tom Edden - Lizard Footman

Alex MacQueen - Royal Crier

Richard McCabe - Baron

Rob Brydon - Master Phineus

SINDIRELLA FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?

Sindirella filminin IMDb puanı 6.9 olarak belirlendi.