Sindirella filminin konusu ne? Sindirella filminin oyuncuları kim?
Sindirella filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sindirella filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sindirella filminin konusu ne? Sindirella filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Sindirella (Cinderella) filminin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel oturuyor. Senaristliğini İbrahim Büyükak üstleniyor. Peki, Sindirella filminin konusu ne? Sindirella filminin oyuncuları kim?
SINDIRELLA FİLMİNİN KONUSU NE?
Sindirella, üvey annesi ve kız kardeşi tarafından dışlanan genç bir kızın bir yabancı ile karşılaştıktan sonra değişen yaşamının hikayesini anlatıyor. Ella’nın tüccar babası, annesinin trajik ölümü üzerine başka bir kadınla evlenir. Çok sevdiği babasına destek olmak için Ella yeni üvey annesi Tremaine’i ve üvey kız kardeşleri Anastasia ve Drizella’yı kabul eder. Fakat Ella'nın babası da aniden ölünce, genç kız bu zalim üvey anne ve kız kardeş ile baş başa kalacaktır. Kısa zaman içinde kendi evinde bu üç kadının hizmetçisi durumuna düşer. Umutsuzluğa kapışan genç kadının tek kurtuluşu, kentte düzenlenen ve tüm genç kızların katılacağı o balodur…
SINDIRELLA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Lily James - Külkedisi
Richard Madden - Yakışıklı Prens
Cate Blanchett - Leydi Tremaine
Helena Bonham Carter - İyilik Perisi
Hayley Atwell - Cinderella'nın Annesi
Sophie McShera - Drizella
Holliday Grainger - Anastasia
Stellan Skarsgård - Büyük Dük
Derek Jacobi - Kral
Ben Chaplin - Cinderella'nın Babası
Nonso Anozie - Kaptan
Eloise Webb - Külkedisi
Jana Perez - Zaragoza Prensesi Chelina
Gareth Mason - Goose Coachman
Tom Edden - Lizard Footman
Alex MacQueen - Royal Crier
Richard McCabe - Baron
Rob Brydon - Master Phineus
SINDIRELLA FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?
Sindirella filminin IMDb puanı 6.9 olarak belirlendi.
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