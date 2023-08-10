Son Macera filminin konusu ne? Son Macera filminin oyuncuları kim?
Son Macera (Going In Style) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Son Macera filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Son Macera filminin konusu ne? Son Macera filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Son Macera filminin yönetmen koltuğunda Zach Braff oturuyor. Senaristliğini Theodore Melfi üstleniyor. Peki, Son Macera filminin konusu ne? Son Macera filminin oyuncuları kim?
SON MACERA FİLMİNİN KONUSU NE?
80'li yaşlarına gelmiş 3 emekli arkadaş, Willie (Morgan Freeman), Joe (Michael Caine) ve Albert (Alan Arkin) emekli maaşları ve sosyal yardımlarla zar zor ayakta kalmaya çalışmaktadır. Bunun üzerine emeklilik ödemelerinin kesilmesiyle iyice zor durumda kalırlar. Çaresiz kalan yaşlı adamlar, sadece kendi hakları kadar parayı almak üzere banka soymaya karar verirler. Ancak hem yaşları, hem de bu işteki tecrübesizlikleri başlarına enteresan işlerin gelmesine neden olacaktır. Son Macera (Going in Style), 1979 yapımı aynı adlı Martin Brest filminin yeniden çevrimi olarak 3 tecrübeli oyuncuyu bir araya getiriyor.
SON MACERA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Morgan Freeman
Michael Caine
Alan Arkin
Ann-Margret
Matt Dillon
Josh Pais
Lolita Foster
Melanie Nicholls-King
Katrina E. Perkins
Christopher Lloyd
Peter Serafinowicz
Jeremy Bobb
Seth Barrish
Olli Haaskivi
Siobhan Fallon
John Ortiz
Joey King
Maria Dizzia
Aly Tricarico
Annabelle Chow
Eddie Sellner
SON MACERA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Son Macera filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Havalimanı servisi köprüden uçtu
- Hutbeye Ali Erbaş ayarı
- Akbelen görüşmesine 37 muhalefet vekili katılmamış!
- Hayvancılık şirketi nasıl çelik yelek tedarikçisi oldu?
- Valiler kararnamesi yayımlandı
- 'Yarım saat kala...'
- Milyoner'e damga vuran soru: Seyirciler bilemedi
- Belediye Başkanı o sözlerini böyle savundu
- Muhalif kanallara ceza yağdı!
- Kaya'dan yeni açıklama: Anlaşıldığımı düşünmüştüm ama...