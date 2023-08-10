Yayınlanma: 10.08.2023 - 10:46

Güncelleme: 10.08.2023 - 10:46

Son Macera filminin yönetmen koltuğunda Zach Braff oturuyor. Senaristliğini Theodore Melfi üstleniyor. Peki, Son Macera filminin konusu ne? Son Macera filminin oyuncuları kim?

SON MACERA FİLMİNİN KONUSU NE?

80'li yaşlarına gelmiş 3 emekli arkadaş, Willie (Morgan Freeman), Joe (Michael Caine) ve Albert (Alan Arkin) emekli maaşları ve sosyal yardımlarla zar zor ayakta kalmaya çalışmaktadır. Bunun üzerine emeklilik ödemelerinin kesilmesiyle iyice zor durumda kalırlar. Çaresiz kalan yaşlı adamlar, sadece kendi hakları kadar parayı almak üzere banka soymaya karar verirler. Ancak hem yaşları, hem de bu işteki tecrübesizlikleri başlarına enteresan işlerin gelmesine neden olacaktır. Son Macera (Going in Style), 1979 yapımı aynı adlı Martin Brest filminin yeniden çevrimi olarak 3 tecrübeli oyuncuyu bir araya getiriyor.

SON MACERA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Morgan Freeman

Michael Caine

Alan Arkin

Ann-Margret

Matt Dillon

Josh Pais

Lolita Foster

Melanie Nicholls-King

Katrina E. Perkins

Christopher Lloyd

Peter Serafinowicz

Jeremy Bobb

Seth Barrish

Olli Haaskivi

Siobhan Fallon

John Ortiz

Joey King

Maria Dizzia

Aly Tricarico

Annabelle Chow

Eddie Sellner

SON MACERA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Son Macera filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.