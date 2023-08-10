Kurak filminin konusu ne? Kurak filminin oyuncuları kim?
Kurak (The Dry) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kurak filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kurak filminin konusu ne? Kurak filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kurak filminin yönetmen koltuğunda Robert Connolly oturuyor. Senaristliğini Robert Connolly ve Harry Cripps üstleniyor. Peki, Kurak filminin konusu ne? Kurak filminin oyuncuları kim?
KURAK FİLMİNİN KONUSU NE?
Federal Ajan Aaron Falk, karısını ve çocuğunu öldürdükten sonra intihar eden çocukluk arkadaşının cenazesine katılmak için yıllar önce ayrıldığı memleketine dönüp araştırma yapmaya başlayınca, farklı bir cinayetle bağlantılı olduğunu düşünür.
Federal Ajan Aaron Falk, karısını ve çocuğunu öldürdükten sonra intihar eden çocukluk arkadaşının cenazesine katılmak için yıllar önce ayrıldığı memleketine geri döner. Arkadaşının ailesini katletmesine ve intihar etmesine anlam veremeyen ajan, olayları araştırmaya karar verir. Araştırma esnasında 17 yaşındaki genç kız Ellie’nin ölümüyle ilgili gerçekler gün yüzüne çıkınca, bu iki olayın bağlantılı olabileceğini düşünür.
KURAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Eric Bana
Genevieve O'Reilly
Keir O'Donnell
John Polson
Sam Corlett
KURAK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kurak filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.
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