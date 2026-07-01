Sisters Biraderler filminin yönetmen koltuğunda Jacques Audiard oturuyor. Filmin senaristliğini Jacques Audiard ve Thomas Bidegain üstleniyor. Peki, Sisters Biraderler filminin konusu ne? Sisters Biraderler filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

SİSTERS BİRADERLER FİLMİNİN KONUSU NE?

Patrick DeWitt’in aynı isimli romanından uyarlanan filmde, birbirine bağlı iki kardeşin hikayesi anlatılıyor. Şöhretli tetikçiler Eli ve Caharli’nin yeni bir görevi vardır. Herman Kermitt isimli bir altın avcısı, patronlarının altınını çalmıştır ve kardeşler onu öldürmekle görevlendirilir. Fakat bu iş kardeşlerin sandığı kadar kolay olmayacaktır. Jacques Audiard’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal gibi isimler yer alıyor.

SİSTERS BİRADERLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

John C. Reilly

Joaquin Phoenix

Jake Gyllenhaal

SİSTERS BİRADERLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sisters Biraderler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.