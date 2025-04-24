Siyah Kalp bugün var mı? Siyah Kalp dizisinin son bölümünde ne oldu?

Yayınlanma: 24.04.2025 - 21:34

Güncelleme: 24.04.2025 - 21:34

Siyah Kalp dizisinin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor. Siyah Kalp’nın başrollerini Ece Uslu, Aras Aydın, Leyla Tanlar paylaşıyor. Siyah Kalp dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne olacağını ve son bölümde ne olduğu merak ediliyor. Peki, Siyah Kalp dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Siyah Kalp dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

SİYAH KALP DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Siyah Kalp dizisinin yeni bölümü 24 Nisan Perşembe Show TV ekranlarındaki yerini alacak.

SİYAH KALP DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

İkizler, Sumru’yu en büyük kabusu Halil ile karşı karşıya getirmiştir. Sumru için bu yüzleşme onların beklediğinden de ağır olacak, Halil’in açıklamaları Sumru’yu şaşkına çevirecektir. Hikmet’in vasilikten çekilme şartları Cihan ve Tahsin’i zorlar. Bu hamle ise aslında Hikmet’in büyük planının bir parçasıdır. Harika’nın söylediklerine içerleyen Sevilay kendi için büyük bir adım atar. Bu adım onu yeni olaylara sürükleyecektir. Halil sadece Sumru’nun karşısına çıkmakla yetinmez, Sumru’nun sevdikleriyle arasına da kuşku tohumları ekmeye devam eder. Geçmişiyle bir kez daha yüzleşmek zorunda kalan olan Sumru’yu büyük sınavlar beklemektedir.