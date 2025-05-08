Siyah Kalp bugün var mı? Siyah Kalp dizisinin son bölümünde ne oldu?

Yayınlanma: 08.05.2025 - 22:52

Güncelleme: 08.05.2025 - 22:52

Siyah Kalp dizisinin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor. Siyah Kalp’nın başrollerini Ece Uslu, Aras Aydın, Leyla Tanlar paylaşıyor. Siyah Kalp dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne olacağını ve son bölümde ne olduğu merak ediliyor. Peki, Siyah Kalp dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Siyah Kalp dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

SİYAH KALP DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Siyah Kalp dizisinin yeni bölümü 8 Mayıs Perşembe Show TV ekranlarındaki yerini alacak.

SİYAH KALP DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Nuh ve Sevilay, yaşanan talihsiz olayla dehşete düşerler. Sevilay kendini kaybetmişken Nuh ne olursa olsun onun zarar görmesine izin vermez. Bu uğurda gerekirse kendini ateşe atacaktır. Melek ve Cihan, bebeklerine kavuşmak için gün sayarken ailelerinin üzüntüleri onların peşini bırakmaz. Melek, annesine üzülürken bir yandan da Sevilay’ı merak etmektedir. Tahsin’i karşısında gören Sumru ona olan tüm kırgınlığını dile getirir. Tahsin her ne kadar pişman olduğunu söyleyip af dilese de Sumru’nun ona karşı olan tavrı nettir. Aile içinde kırgınlıklar devam ederken beklenmedik bir anda gerçekler gün yüzüne çıkacaktır. Bu gerçeklerin ortaya çıkışı her şeyin seyrini değiştirecektir.