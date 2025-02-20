Siyah Kalp yeni bölüm ne zaman? Siyah Kalp dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu?

Yayınlanma: 20.02.2025 - 17:44

Güncelleme: 20.02.2025 - 17:44

Siyah Kalp dizisinin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor. Siyah Kalp’nın başrollerini Ece Uslu, Aras Aydın, Leyla Tanlar paylaşıyor. Siyah Kalp dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne olacağını ve son bölümde ne olduğu merak ediliyor. Peki, Siyah Kalp dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Siyah Kalp dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

SİYAH KALP DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Siyah Kalp dizisinin yeni bölümü 20 Şubat Perşembe Show TV ekranlarındaki yerini alacak.

SİYAH KALP DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Cihan, Melek’e bebeğiyle ilgili iyi dileklerde bulunurken Esma’nın intiharı konağa ateş gibi düşer. Hikmet’in sözlerine tokatla cevap veren Nihayet, suların bir an bile durulmayacağının sinyallerini verir.

Melek, Cihan’a Tahsin’in bir şartı olduğunu söyler. Sumru ve Samet’in de bulunduğu, iki aile bir araya gelir.

SİYAH KALP DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Nihayet, büyük sırrı ortaya çıkarır. Artık herkes Bünyamin’in Samet’in oğlu olduğunu öğrenir.

Bünyamin duydukları karşısında fenalaşırken Samet’in tek derdi onun donörlük ihtimalini kaybetmemek olur. Bir yandan babasının hastalığı, bir yandan da ortaya çıkan yeni gerçekle birlikte Cihan yeniden ailevi sorunları çözmeye çalışır. Melek onun haline üzülür.

Karşılıklı olarak duygularını saklamak artık onlar için imkansız olur. Sevilay, Cihan ile boşandığı için artık özgürdür. Nuh ona evlenme teklifi etmeyi planlar. İkisi de birlikte mutlu olmak ister ama karşılarına yeni sorunlar çıkacaktır.

Sumru’nun eline Samet’e hesap sorma fırsatı geçer. Sumru bunca yıldır gerçekleri görmediğine şaşırsa da artık kendi ayakları üzerinde durup çocuklarının yanında olur.