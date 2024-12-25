Sokak Dövüşçüsü: Chun-Li Efsanesi filminin konusu ne? Sokak Dövüşçüsü: Chun-Li Efsanesi filminin oyuncuları kim?

Sokak Dövüşçüsü: Chun-Li Efsanesi (Street Fighter: The Legend Of Chun-li) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sokak Dövüşçüsü: Chun-Li Efsanesi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sokak Dövüşçüsü: Chun-Li Efsanesi filminin konusu ne? Sokak Dövüşçüsü: Chun-Li Efsanesi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Sokak Dövüşçüsü: Chun-Li Efsanesi filminin konusu ne? Sokak Dövüşçüsü: Chun-Li Efsanesi filminin oyuncuları kim?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.12.2024 - 17:22

Sokak Dövüşçüsü: Chun-Li Efsanesi filminin yönetmen koltuğunda Andrzej Bartkowiak oturuyor. Filmin senaristliğini Justin Marks üstleniyor. Peki, Sokak Dövüşçüsü: Chun-Li Efsanesi filminin konusu ne? Sokak Dövüşçüsü: Chun-Li Efsanesi filminin oyuncuları kim? 

SOKAK DÖVÜŞÇÜSÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Chun-Li (Kristin Kreuk) olağanüstü dövüş yeteneklerine sahip genç bir kadındır. Babası, o küçükken Shadaw Law’un acımasız lideri Bison (Neal McDonough) tarafından kaçırılmış ve hapsedilmiştir. Annesini de kanserden kaybedince, Chun-Li hayatta bir başına kalmıştır. Artık tek amacı yıllardır görmediği babasına ulaşıp onu Bison’un elinden kurtarmaktır.Gen (Robin Shou) adlı dövüş ustasını bulmasını söyleyen eski Çince yazılmış bir mektup bulduktan sonra Chun-Li harekete geçmeye karar verir ve Bangkok’a doğru yola çıkar. Ancak dövüş ustasını bulmak pek de kolay olmaz. Haftalar sonra birkaç haydutun yaşlı bir adama saldırdığını gören Chun-Li onlarla tek başına dövüşür. Onları uzaklaştırmayı başarır ancak gücünü de sonuna kadar tüketir. İşte bu sırada Gen ortaya çıkar ve bitkin düşmüş Chun-Li’yi evine götürür. Dövüş ustası, babasını bulmakta genç kadına yardım edeceğini söyler. Bison’un izini süren sadece Chun-Li değildir. Interpol polisi Charlie Nash (Chris Klein) ve dedektif Maya (Moon Bloodgood) da Bison’un peşindedir. Onların da yardımını alan Chun-Li artık bol aksiyonlu bir maceraya hazırdır.

SOKAK DÖVÜŞÇÜSÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Neal McDonough - Nell Barrows

Michael Clarke Duncan - Jack Goodman

Moon Bloodgood - Julia Cunningham

Chris Klein - Pac Man

Kristin Kreuk - Horace Pinker

Robin Shou - Gen

Josie Ho - Mr. Slausen

Sahajak Boonthanakit - Doctor

Pei-pei Cheng - Aylmer

Edmund Chen - Vijay Saxena

Brendan Miller - Sarah Caine

SOKAK DÖVÜŞÇÜSÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sokak Dövüşçüsü: Chun-Li Efsanesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.7 olarak belirlendi.


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