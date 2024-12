Yayınlanma: 24.12.2024 - 19:12

Güncelleme: 24.12.2024 - 19:12

Mezara Kadar filminin yönetmen koltuğunda Simon Fellows oturuyor. Filmin senaristliğini Dan Harris üstleniyor. Peki, Mezara Kadar filminin konusu ne? Mezara Kadar filminin oyuncuları kim?

MEZARA KADAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Vakit Öç Alma Vakti... Anthony Lowe (Van Damme) çalıştığı birimde çok da sevilmeyen bir polistir. Düzenlediği basın operasyonu başarısızlıkla sonuçlanır. Hem tüm New Orleans'ı haraca kesen Callaghan (Stephen Rea) ellerinden kaçmıştır hem de iki polis memuru hunharca öldürülmüştür. Lowe, öç almaya and içer. Callaghan ile geçmişten kalan bir hesapları da vardır. Lowe, bir yandan mafyayla boğuşurken diğer yandan da sorunlu evliliğini kurtarmaya çalışmaktadır. Eşi Valerie (Selina Giles) hamiledir. Ama çocuk başkasındandır. Mafyanın acıması yoktur. New Orleans sokakları daha önce hiç tanık olmadığı bir kan gölüne dönüşecektir.

MEZARA KADAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jean-Claude Van Damme

Stephen Rea

Rachel Grant

Selina Giles

William Ash

Mark Dymond

Stephen Lord

C. Gerod Harris

Adam Leese

Wes Robinson

Gary Beadle

Fiona O'Shaughnessy

Buffy Davis

Alana Maria

Raicho Vasilev

MEZARA KADAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Mezara Kadar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.