Mezara Kadar filminin konusu ne? Mezara Kadar filminin oyuncuları kim?
Mezara Kadar (Until Death) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Mezara Kadar filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Mezara Kadar filminin konusu ne? Mezara Kadar filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Mezara Kadar filminin yönetmen koltuğunda Simon Fellows oturuyor. Filmin senaristliğini Dan Harris üstleniyor. Peki, Mezara Kadar filminin konusu ne? Mezara Kadar filminin oyuncuları kim?
MEZARA KADAR FİLMİNİN KONUSU NE?
Vakit Öç Alma Vakti... Anthony Lowe (Van Damme) çalıştığı birimde çok da sevilmeyen bir polistir. Düzenlediği basın operasyonu başarısızlıkla sonuçlanır. Hem tüm New Orleans'ı haraca kesen Callaghan (Stephen Rea) ellerinden kaçmıştır hem de iki polis memuru hunharca öldürülmüştür. Lowe, öç almaya and içer. Callaghan ile geçmişten kalan bir hesapları da vardır. Lowe, bir yandan mafyayla boğuşurken diğer yandan da sorunlu evliliğini kurtarmaya çalışmaktadır. Eşi Valerie (Selina Giles) hamiledir. Ama çocuk başkasındandır. Mafyanın acıması yoktur. New Orleans sokakları daha önce hiç tanık olmadığı bir kan gölüne dönüşecektir.
MEZARA KADAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jean-Claude Van Damme
Stephen Rea
Rachel Grant
Selina Giles
William Ash
Mark Dymond
Stephen Lord
C. Gerod Harris
Adam Leese
Wes Robinson
Gary Beadle
Fiona O'Shaughnessy
Buffy Davis
Alana Maria
Raicho Vasilev
MEZARA KADAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Mezara Kadar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.
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