Kumbara filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2020 yılında vizyona giren Kumbara filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Kumbara filminin konusu ne? Kumbara filminin oyuncuları kim? Kumbara filminin IMDb puanı kaç?
Kumbara, yönetmenliğini üstlenen Ferit Karol'un, senaristliğinde Serkan Fakıllı ile birlikte çalıştığı, 2020 yapımlı bir dram filmidir.
KUMBARA FİLMİNİN KONUSU NE?
Orhan 38 yaşında bir aile babasıdır. Bir yandan ev kazası yüzünden komaya girmiş annesiyle ilgilenirken, bir yandan da kefil olduğu arkadaşı ortadan kaybolduğu için üzerine kalan borcu kapatmakla uğraşır. Bu süreçte ailesiyle de arası açılır ve giderek baba rolünü kaybeder. Taksi şoförlüğü gibi ek işler yaparak başka bir adam haline gelir.
KUMBARA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Murat Kılıç
Gülçin Kültür Şahin
Mert Ateş
KUMBARA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Kumbara filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlenmiştir.
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